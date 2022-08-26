Estreantes e veterano: quem são os vices nas chapas ao governo do ES

Vices indicados nas chapas ao governo do Espírito Santo Crédito: Montagem A Gazeta

Os eleitores capixabas vão escolher no próximo dia 2 de outubro o governador do Espírito Santo para os próximos quatro anos. E o voto deixado na urna acaba elegendo uma dupla para governar o Estado, pois a chapa é formada com a figura do vice-governador, pessoa responsável por substituir o chefe do Executivo estadual quando ele se ausenta das funções.

Dos sete nomes na disputa a vice-governador, cinco são estreantes na política e quatro formam chapas "puro-sangue", sendo do mesmo partido do candidato ao governo. E três são mulheres, mesma quantidade de candidatas a vice nas eleições de 2018.

Entre os que começaram a sua trajetória na política recentemente há empresários do setor do café e do comércio exterior, um advogado, jornalistas e uma tenente do Corpo de Bombeiros. Uma das jornalistas já foi militante nos anos 1980 e 1990 e retorna agora à política.

Buscando voto junto aos estreantes está Ricardo Ferraço (PSDB), experiente político capixaba, que inclusive já ocupou a função, como vice de Paulo Hartung, entre 2006 e 2010. Ele também já atuou em secretarias do governo do Estado, como a da Agricultura, e foi senador de 2011 a 2018.

Confira o perfil dos candidatos na disputa pelo cargo de vice-governador:

BRUNO LOURENÇO (PTB)

Empresário, Bruno Lourenço é vice na chapa de Manato (PL) Crédito: Ednalva Andrade

Nascido em 1983 em Vitória, Bruno Lourenço é vice na chapa de Manato (PL). É empresário no setor de comércio exterior, área na qual atua há mais de 15 anos. Morador de Vila Velha, começou sua trajetória na política em março de 2021 pelo PTB, mas começou a militar sem cargo em 2018.

Filiado ao PTB há menos de dois anos e atual presidente estadual do partido, vai concorrer ao seu primeiro mandato eletivo. Ele tem 39 anos, é casado, tem dois filhos. Em seu perfil no Instagram, ele se descreve como "cristão, marido e pai de família, empresário e empreendedor capixaba".

Ao anunciar Bruno Lourenço como vice, Manato afirmou que ele terá a missão, caso a chapa seja eleita, de aproximar o governo do empresariado, "fazer o link com a Fecomércio, com o Espírito Santo em Ação, com os setores empresariais".

CAMILA DOMINGUES (NOVO)

Camila Domingues, candidata a vice-governadora (Novo) Crédito: Divulgação

Filiada ao Novo desde maio deste ano, Camila Domingues chega à disputa ao lado do candidato a governador Aridelmo Teixeira, em chapa puro-sangue. Ela tem 51 anos e é jornalista e radialista, além de mentora em comunicação e treinadora de oratória. Nascida em Cachoeiro de Itapemirim, é casada e tem um filho.

Começou a trabalhar com 19 anos como apresentadora de TV em Cachoeiro, atuou em programas de rádio e foi fazer faculdade em São Paulo. Participou de projetos sociais na adolescência e na juventude, em programas de doação de cestas básicas para famílias carentes.

De acordo com Aridelmo, a união com Camila foi construída naturalmente, sem considerar apoio político ou tempo de televisão, quesitos apontados pelo pré-candidato ao governo como não compatíveis com o projeto do Novo.

MARCO AURÉLIO (PRTB)

Marco Aurélio, candidato a vice-governador (PRTB) Crédito: Divulgação

Nascido em 1978, Marco Aurélio Ferreguetti é advogado, casado, tem três filhos e mora na Praia da Costa, em Vila Velha. Tem pós-graduação em Direito Público, Direito Constitucional e Direito do Consumidor. Atua na comissão de direito do consumidor e da comissão de direitos humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) com participação em projetos sociais.

Era filiado ao Republicanos, mas em 2020 recebeu o convite para integrar o PRTB, partido pelo qual entra na disputa, ao lado de Cláudio Paiva, da mesma sigla.

MARCUS MAGALHÃES (PSD)

Marcus Magalhães, candidato a vice-governador ao lado de Guerino Zanon Crédito: Divulgação

O empresário do mercado de café tem 55 anos, é casado, tem dois filhos e mora em Vitória e disputa neste ano sua primeira eleição, na chapa de Guerino Zanon (PSD). Marcus nasceu no México, enquanto seu pai estava no país em missão pela FAO trabalhando pelas Nações Unidas.

Veio para o Brasil em 1969, com três anos. É formado em Administração e já foi segundo secretário da Fecomércio, conselheiro do Senac e presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo, cargos que deixou para disputar o pleito.

RICARDO FERRAÇO (PSDB)

Ricardo Ferraço assumiu presidência estadual do DEM Crédito: Pedro França

Ricardo Ferraço volta a disputar, desta vez ao lado de Renato Casagrande (PSB), o cargo de vice-governador, função que já ocupou entre 2007 e 2010, no governo Paulo Hartung. Nascido em 1963 em Cachoeiro de Itapemirim, foi eleito vereador pela cidade pela primeira vez em 1982. O município também é reduto eleitoral de seu pai, Theodorico Ferraço (PP).

No Poder Legislativo, Ferraço foi deputado estadual por dois mandatos consecutivos (1991-1999), deputado federal (1999-2003) e senador (2011 a 2018). O tucano também atuou no Poder Executivo, tendo sido secretário de Agricultura do governo Paulo Hartung de 2003 a 2006.

Ricardo tem a simpatia de empresários, o que ajuda a equilibrar a chapa, liderada por um socialista e que conta com o apoio do PT de Lula. Para A Gazeta, ele afirmou que agrega experiência à chapa , o que, segundo ele, tem mais valor que os "discursos".

SORAIA CHIABAI (PSTU)

Soraia Chiabai, candidata a vice-governadora pelo PSTU Crédito: Divulgação

Soraia Chiabai está na disputa na chapa do capitão Vinicius Sousa, ambos do PSTU. Nascida em Vitória em 1960, tem um filho e se formou em jornalismo pela Ufes em 1987, tendo passado pelas redações dos jornais A Tribuna, A Gazeta e Gazeta Mercantil. Também atuou em televisão, rádio e revistas e foi assessora de comunicação empresarial e política.

Aposentada no jornalismo, Soraia agora cursa Ciências Sociais na Ufes. Nas décadas de 1980 foi diretora do Sindicato dos Jornalistas do ES e era simpatizante da CUT e PT, mas depois dos anos 1990 se afastou da vida política depois de considerar que o partido deixa de representar os trabalhadores. Cursando Ciências Sociais conheceu o PSTU e se identificou com a proposta do partido, voltando a ser militante.

TENENTE ANDRESA DOS BOMBEIROS

Tenente Andresa dos Bombeiros Crédito: Divulgação

Aos 35 anos, a tenente do Corpo de Bombeiro Carla Andresa Nascimento Silva integra a chapa de Audifax Barcelos (Rede). Faz sua estreia na política inspirada por sua mãe Maria José, a Zezé do Garanhuns, que já foi candidata a vereadora em Vila Velha. Nascida e criada em Garanhuns, Vila Velha, Andresa é casada e tem uma filha de dois anos. Formada em Farmácia, tem pós-graduação em Segurança Pública e faz mestrado em Gestão Pública pela Ufes.

Começou no Corpo de Bombeiros em 2009 como soldado. Passou no concurso de oficiais e concluiu o Curso de Formação de Oficiais na Academia de Bombeiros de Minas Gerais no ano de 2017, alcançando o primeiro lugar geral. É especialista e instrutora de combate a incêndio e primeiros socorros. Possui especialização em perícia de incêndios e explosões e foi porta-voz dos Bombeiros em Vila Velha.

Segundo Audifax, a escolha se deu por três características : por ela ser mulher, por ser jovem e pela ligação dela com a área de segurança pública. "Para nós a segurança pública será prioridade. Trazer alguém que é militar, treinado, para defender a vida é uma questão que vai nos ajudar muito a combater a violência, não só contra a mulher", disse.