Veja quanto tempo cada candidato do ES terá no horário eleitoral

Horário eleitoral gratuito começa no dia 26 de agosto Crédito: Thiago Fagundes/ Agência Câmara

Para o Senado, é Rose de Freitas (MDB), candidata apoiada por Casagrande, quem ficou com o maior tempo. Na sequência vêm Erick Musso (Republicanos) e Magno Malta (PL).

Magno, contudo, é quem dará início à propaganda eleitoral no Estado. Durante o sorteio, a coligação PL-PTB ficou em primeiro lugar e a propaganda eleitoral para o Senado será a primeira a ser veiculada no dia 26 de agosto. Nos dias seguintes, a ordem muda, e o partido ou coligação que ficou em último no sorteio será o primeiro.

Essa alternância acontece em todos os cargos e segue até o último dia da propaganda eleitoral na rádio e na TV, que é em 29 de setembro.



ALGUNS CANDIDATOS NÃO TERÃO TEMPO DE TV E RÁDIO

Dos sete nomes na corrida pelo comando do Palácio Anchieta , cinco terão direito ao horário eleitoral gratuito. Claudio Paiva (PRTB) e Capitão Vinicius Sousa (PSTU) ficam de fora, porque representam partidos que não superaram a chamada cláusula de barreira, dispositivo que estabelece regras para acesso ao fundo partidário e à propaganda eleitoral.

O mesmo acontece na disputa pelo cargo de senador . Antonio Bungenstab (PRTB), Carone (Agir), Coronel Lugato (DC) e Filipe Skiter (PSTU) não participam do horário eleitoral gratuito no Espírito Santo.

Além do horário eleitoral, os candidatos também terão direito a inserções ao longo do dia no rádio e na TV, veiculadas nos intervalos comerciais das emissoras. Essas pequenas propagandas serão exibidas todos os dias da semana, inclusive aos domingos, e também são calculadas de acordo com as regras eleitorais.

Veja abaixo a lista para governador, ordenada do maior tempo de propaganda para o menor:

Renato Casagrande (PSB): 6 minutos e 14 segundos/ 611 inserções

Manato (PL): 1 minuto e 17 segundos/ 126 inserções

Guerino Zanon (PSD): 1 minuto e 5 segundos/ 106 inserções

Audifax Barcelos (Rede): 59 segundos/ 97 inserções

Aridelmo Teixeira (Novo): 24 segundos/ 40 inserções

Veja abaixo a lista para senador, ordenada do maior tempo de propaganda para o menor:

Rose de Freitas (MDB): 2 minutos e 37 segundos/ 514 inserções

Erick Musso (Republicanos): 1 minuto e 25 segundos/ 281 inserções

Magno Malta (PL): 33 segundos/ 109 inserções

Gilberto Campos (PSOL): 12 segundos/ 42 inserções

Nelson Junior (Avante): 10 segundos/ 34 inserções

O horário eleitoral gratuito para os cargos de governador, senador e deputado estadual será exibido às segundas, quartas e sextas, com duas entradas. No rádio, será a partir das 7h e a partir de 12h. Na TV, a partir das 13h e a partir das 20h30. Para deputado federal, a divulgação acontece às terças, quintas e sextas-feiras.

DEPUTADO ESTADUAL E FEDERAL

Para deputado estadual e federal os partidos com mais tempo de exposição também serão aqueles com mais representantes na Câmara Federal.



Por isso, o União Brasil, que tem a maior bancada, terá 1 minuto de 20 segundos em cada entrada obrigatória além de 2 minutos e 9 segundos diários de inserções para deputado estadual. Em comparação, o PSC terá só 15 segundos de inserção e 11 de propaganda eleitoral gratuita.

Os partidos não são obrigados a dividir o tempo da propaganda e das inserções igualmente entre os candidatos. O recurso é utilizado de forma estratégica pelas siglas.



PROPAGANDA ELEITORAL DOS CANDIDATOS A PRESIDENTE

Um dia antes, na quinta-feira (18), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresentou o tempo previsto para a propaganda no rádio e na televisão dos candidatos à Presidência da República. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá cerca de 1 minuto a mais do que o presidente Jair Bolsonaro (PL) por bloco.

O candidato do PT terá 3 minutos e 39 segundos em cada bloco. Já a coligação formada pelo atual presidente conseguiu 2 minutos e 38 segundos. Juntos, eles vão ocupar quase metade do tempo destinado à propaganda dos postulantes ao Palácio do Planalto.

A propaganda eleitoral para presidente da República durante o primeiro turno será transmitida também a partir do dia 26, às terças, quintas e aos sábados, em dois blocos: a partir das 7h e a partir das 12h no rádio. Também a partir das 13h e a partir das 20h30 na televisão.

Além do tempo de propaganda, Lula terá 286 inserções de 30 segundos em 35 dias de campanha, contra 207 inserções de Bolsonaro no mesmo período.

Os candidatos Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Vera (PSTU) não devem ter acesso aos tempos de rádio e TV. Isso porque os partidos destes políticos não superaram a cláusula de barreira.

Veja abaixo a lista foi ordenada do maior tempo de propaganda para o menor:

Lula (PT/Coligação Brasil da Esperança): 3 minutos e 39 segundos / 286 inserções

Jair Bolsonaro (PL/Coligação Pelo Bem do Brasil): 2 minutos e 38 segundos / 207 inserções



Simone Tebet (MDB/Coligação Brasil Para Todos): 2 minutos e 20 segundos / 184 inserções



Soraya Thronicke (União Brasil): 2 minutos e 10 segundos / 170 inserções



Ciro Gomes (PDT): 52 segundos / 68 inserções



Roberto Jefferson (PTB): 25 segundos /33 inserções



O TSE também sorteou a ordem de veiculação do primeiro dia de propaganda para presidente. Quem abre o horário eleitoral é Roberto Jefferson, seguido de Soraya Thronicke, Lula, Simone Tebet, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. A ordem mudará a cada dia.