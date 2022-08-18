Conta de Casagrande no Twitter é alvo de ataque hacker
Atuante nas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), teve a conta do Twitter hackeada. O perfil do socialista, que é candidato à reeleição, foi invadido nesta quinta-feira (18) e trocado para uma conta de um aplicativo de criptomoedas.
Algumas mensagens originais foram mantidas, como a congratulação ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, mas a foto do perfil e o nome foram alterados. Também foram postadas fotografias que não têm relação com Casagrande e textos em inglês.
Não se sabe exatamente o momento em que houve o ataque hacker, mas as primeiras mensagens publicadas pelo invasor na conta de Casagrande foram por volta das 18h.
Cerca de meia hora depois o governador conseguiu recuperar a conta no Twitter. Ele apagou todas as mensagens que foram publicadas pelo hacker e retomou seu nome de perfil.
A assessoria de imprensa Casagrande foi procurada para falar do assunto e, em nota, disse que tão logo a equipe percebeu que a conta havia sido hackeada, foi iniciado o processo para recuperar o acesso.