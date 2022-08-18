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Eleições 2022

Conta de Casagrande no Twitter é alvo de ataque hacker

A página oficial do governador foi invadida pelo perfil de um aplicativo de criptomoedas; mensagens foram mantidas, mas fotos e nome foram trocados
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

18 ago 2022 às 18:53

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 18:53

Twitter do governador Renato Casagrande foi hackeado
Twitter do governador Renato Casagrande foi hackeado Crédito: Reprodução/Twitter
Conta de Casagrande no Twitter é alvo de ataque hacker
Atuante nas redes sociais, o governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), teve a conta do Twitter hackeada. O perfil do socialista, que é candidato à reeleição, foi invadido nesta quinta-feira (18) e trocado para uma conta de um aplicativo de criptomoedas. 
Algumas mensagens originais foram mantidas, como a congratulação ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, mas a foto do perfil e o nome foram alterados. Também foram postadas fotografias que não têm relação com Casagrande e textos em inglês. 
Não se sabe exatamente o momento em que houve o ataque hacker, mas as primeiras mensagens publicadas pelo invasor na conta de Casagrande foram por volta das 18h.
Cerca de meia hora depois o governador conseguiu recuperar a conta no Twitter. Ele apagou todas as mensagens que foram publicadas pelo hacker e retomou seu nome de perfil.
Twitter do governador Renato Casagrande foi hackeado
Fotos que não têm relação com o governador foram postadas no perfil Crédito: Reprodução/Twitter
A assessoria de imprensa Casagrande foi procurada para falar do assunto e, em nota, disse que tão logo a equipe percebeu que a conta havia sido hackeada, foi iniciado o processo para recuperar o acesso. 

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