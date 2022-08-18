Twitter do governador Renato Casagrande foi hackeado Crédito: Reprodução/Twitter

Your browser does not support the audio element. Conta de Casagrande no Twitter é alvo de ataque hacker

Atuante nas redes sociais, o governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB), teve a conta do Twitter hackeada. O perfil do socialista, que é candidato à reeleição, foi invadido nesta quinta-feira (18) e trocado para uma conta de um aplicativo de criptomoedas.

Algumas mensagens originais foram mantidas, como a congratulação ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes , mas a foto do perfil e o nome foram alterados. Também foram postadas fotografias que não têm relação com Casagrande e textos em inglês.

Não se sabe exatamente o momento em que houve o ataque hacker, mas as primeiras mensagens publicadas pelo invasor na conta de Casagrande foram por volta das 18h.

Cerca de meia hora depois o governador conseguiu recuperar a conta no Twitter. Ele apagou todas as mensagens que foram publicadas pelo hacker e retomou seu nome de perfil.

Fotos que não têm relação com o governador foram postadas no perfil Crédito: Reprodução/Twitter