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Eleições 2022

Pesquisa Ipec traz Casagrande com 52% para governo do ES e empate técnico no 2° lugar

Manato, Audifax e Guerino aparecem em um segundo pelotão de candidatos. Confira os números da pesquisa de intenção de voto e rejeição para governador do Estado
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

17 ago 2022 às 18:20

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 18:20

Eleição 2022
Pesquisa Ipec para governador do ES: Casagrande, Manato, Audifax e Guerino foram os quatro mais mencionados Crédito: Divulgação/Arte Geraldo Neto
A segunda pesquisa eleitoral feita pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta para as eleições 2022, divulgada nesta quarta-feira (17), mostra o atual governador, Renato Casagrande (PSB), liderando com ampla vantagem a disputa ao governo do Espírito Santo com 52% das intenções de voto.
Na sequência aparece o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) com 10% das intenções de voto, o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) com 7% e o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) tem 5%. Eles estão empatados em segundo lugar dentro da margem de erro, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

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O Capitão Vinicius Sousa (PSTU) foi mencionado por 2% dos entrevistados. Ele empata tecnicamente com Audifax e Guerino dentro da margem de erro e, considerando o extremo da margem, também empata tecnicamente com Manato.
O ex-secretário da Fazenda de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB) têm 1% cada. Os dois empatam com Guerino e Vinicius Sousa dentro da margem de erro.
Entre os eleitores entrevistados, 11% declararam que votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 11% estão indecisos. Os percentuais se referem a pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes é apresentada ao entrevistado.
Não é possível comparar o resultado desta pesquisa com o levantamento divulgado em maio, quando Casagrande apareceu com 42% das intenções de voto, porque, agora, o cenário é outro. Desta vez, não estão na lista de candidatos o senador Fabiano Contarato (PT), o presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso (Republicanos) e o deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil), que acabaram por não disputar o pleito para o governo estadual.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

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ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos concorrentes não são apresentados previamente, Casagrande também aparece na liderança, mencionado por 23% dos entrevistados.
Manato foi citado por 5% dos eleitores ouvidos na pesquisa. Audifax e Guerino ficaram com 1% das intenções de voto cada um. Aridelmo também foi citado, mas não atingiu 1%. Capitão Vinicius Sousa e Cláudio Paiva não foram citados pelos entrevistados na pesquisa espontânea; 6% das pessoas ouvidas citaram outros nomes.
Os que não souberam ou preferiram não opinar somam 54%. Votariam em branco ou nulo outros 9% dos entrevistados.

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REJEIÇÃO

A pesquisa Rede Gazeta/Ipec também perguntou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. O mais rejeitado é o atual governador do Estado, indicado por 24% dos entrevistados.
Os índices de rejeição de Manato e Capitão Vinicius Sousa são de 19% e 18%, respectivamente.
Aridelmo aparece em seguida com 15% de rejeição. Audifax é rejeitado por 14%; Cláudio Paiva e Guerino Zanon por 12% cada.
Apenas 7% disseram que poderiam votar em todos os candidatos apresentados. Outros 30% disseram não saber ou preferiram não opinar. Nesse formulário, os entrevistados puderam citar mais de um nome, portanto os resultados somam mais de 100%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 14 de agosto e 16 de agosto, com 608 entrevistas em 24 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09385/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-07979/2022.

Especificações técnicas

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