Eleições 2022: como fica a disputa pelo governo do ES com 3 nomes a menos

Tabuleiro eleitoral: Erick Musso, Felipe Rigoni e Fabiano Contarato estão fora da disputa para o governo do ES Crédito: Arte: Amarildo

Concorrer em uma eleição majoritária, como a de governo do Estado , exige mais do que o desejo de ocupar o posto máximo no Executivo. É necessário conquistar apoios, fortalecer parcerias, ter propostas que recebam a adesão do eleitorado. No tabuleiro eleitoral da disputa no Espírito Santo , que começou a temporada com nove pré-candidatos, três peças já caíram.

Com a saída de Contarato, Rigoni e Erick, a disputa para o governo pode contar com seis nomes em outubro. Até o momento, apenas Aridelmo Teixeira (Novo) já foi confirmado em convenção do partido.

Nesse encontro, foram acertados alguns pontos do acordo, como a participação do PT na nova gestão de Casagrande, se reeleito; contribuir na elaboração do programa de governo do socialista; a ajuda do PSB na coordenação da campanha de Lula no Estado e a posição clara do governador na disputa presidencial. No dia anterior a essa reunião, Casagrande já havia declarado voto e que faria campanha apenas para Lula

Com o acordo, Contarato segue no Senado Federal , já que em 2022 termina apenas a primeira metade de seu mandato de oito anos. Mas nesta semana outras duas peças - Rigoni e Erick - se movimentaram ao desistirem da disputa que, diferentemente do petista, ainda precisam buscar votos do eleitorado capixaba se quiserem continuar em evidência no mercado político e, quem sabe, voltar em 2026 com melhores condições de concorrer ao governo.

Para o cientista político Antônio Carlos de Medeiros, este foi um cálculo político de ambos ao perceberem que, neste período de pré-campanha, não alcançaram a densidade eleitoral necessária para seguirem na disputa.

"Eles não estavam conseguindo ascensão nas pesquisas. Penso que as lideranças dos dois partidos fizeram uma ponderação nesse sentido. Não basta um desejo" Antônio Carlos de Medeiros - Cientista político

Antônio Carlos observa que, nas eleições deste ano no Espírito Santo, há muitas candidaturas no campo da direita ou centro-direita, espectro político em que também se colocam Rigoni e Erick, o que acaba dividindo os votos.

APOIO

Erick confirmou sua saída da disputa na noite desta quinta-feira (28), ao lado de Rigoni, e vai tentar a única vaga no Senado Federal na eleição deste ano. Ambos também não vão declarar apoio a nenhum dos outros candidatos ao governo do Estado.

Antônio Carlos avalia que politicamente foi muito inteligente Rigoni decidir concentrar esforços para sua reeleição como deputado federal e Erick tentar o Senado.

"A disputa para a Câmara Federal é mais importante para o União Brasil porque ele tem mais densidade e poderá se reeleger. Já o Erick, embora tenha concorrentes competitivos, pode também ter melhor desempenho. Eles vão ser estrelas importantes dos partidos na disputa, ao passo que os dois poderiam ficar sem mandato se continuassem na toada da disputa pelo governo", analisa.