O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), ao lado do deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil) Crédito: Iara Diniz

Durante entrevista coletiva realizada na Enseada do Suá, em Vitória, eles informaram que não vão formar coligação com nenhum candidato a governador, mas deram aval para os filiados apoiarem qualquer um que estiver concorrendo ao Palácio Anchieta.

"Não coligaremos com candidatos ao governo, mas cada indivíduo dentro do partido tem liberdade para apoiar o candidato que quiser" Felipe Rigoni (União Brasil) - Deputado federal

Ao ser questionado se, individualmente, apoiaria algum nome para o Palácio Anchieta, Erick Musso respondeu: “Eu vou pedir voto para senador”, destacando a própria candidatura ao Senado. Rigoni completou: "E eu para deputado federal", cargo para o qual busca reeleição.

Your browser does not support the audio element. Rigoni e Erick se unem e descartam apoio a candidatos ao governo do ES

As conversas de aproximação entre os mandatários se iniciaram há mais de um mês. Nos bastidores, ventilava-se uma possível aliança entre os dois em uma chapa para concorrer ao Palácio Anchieta. Na quarta-feira, contudo, Rigoni anunciou que não iria mais disputar o governo e tentaria a reeleição para deputado federal.

“A nossa chapa já está bem montada e, com a minha entrada, a gente fortalece a chapa. Nossos candidatos entendem, dessa forma, que eu entro pra fortalecer a chapa de federais que a gente já tinha formado”, observou Rigoni, que é presidente do União Brasil.

A decisão de unir os partidos em torno da candidatura de Erick ao Senado, contudo, só aconteceu nos últimos dias, segundo Rigoni. De acordo com ele, houve um entendimento de que os capixabas ainda não estavam maduros para um novo ciclo geracional no Executivo, e que era importante iniciar esse movimento no Congresso.

“Eu e Erick nos aproximamos nesse processo eleitoral e nos tornamos mais do que parceiros políticos, nos tornamos amigos. Acreditamos que o Espírito Santo precisa de um novo ciclo de políticos, É claro para mim que temos um projeto para implementar no Estado e vamos amadurecê-lo com as nossas candidaturas: a minha para deputado e a de Erick para senador", afirmou.

"Somos da mesma geração e fazemos parte de um novo ciclo geracional de políticos do Espírito Santo. Essa aliança é para construir esse projeto político que acreditamos" Erick Musso - Deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa

TROCA-TROCA NO REPUBLICANOS

Desde segunda-feira (25), articuladores do Republicanos já davam como certa a saída de Erick Musso da disputa ao Palácio Anchieta. Faltava, contudo, encontrar um espaço para ele concorrer ao pleito deste ano. Isso foi feito com a retirada da pré-candidatura do ex-prefeito de Colatina Sergio Meneguelli (Republicanos) ao Senado.

Apesar de não ter dito o que levou à mudança, Erick Musso afirmou que foi uma decisão do diretório nacional. E que ele, como "soldado do partido", concordou em assumir o posto e concorrer para senador. Disse, ainda, que não volta atrás.

"A única chance de eu não ser candidato a senador é se Deus não deixar. Se eu não for candidato ao Senado, não sou candidato a nada" Erick Musso - Presidente da Assembleia Legislativa

Meneguelli até tentou resistir à mudança, apelando para os eleitores em um vídeo divulgado nas redes sociais. Mas a decisão do partido já tinha sido tomada e era irreversível. Ao ex-prefeito de Colatina foi oferecido um espaço na chapa proporcional do Republicanos para disputar o cargo de deputado estadual. Na manhã desta quinta-feira, Meneguelli aceitou "o apelo do partido", segundo Erick Musso.

"Sergio Meneguelli tem nosso respeito e carinho, tem o DNA de servir as pessoas. Colocou o Espírito Santo e Colatina para o mundo. Fizemos o apelo para que ele não saísse da vida pública. Tive conversa pessoal com ele, o prefeito da capital também. E ele atendeu ao apelo nosso para disputar eleição para Assembleia Legislativa”, destacou.