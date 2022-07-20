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Eleições 2022

Casagrande espera que Contarato peça votos para ele: "Lógico"

Senador deve ter papel na campanha do ex-presidente Lula, mas socialista quer o aliado empenhado também na corrida local. Os dois se encontram nesta quarta-feira (20)

Públicado em 

20 jul 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves

O senador Fabiano Contarato (PT) e o governador Renato Casagrande (PSB) poderão caminhar juntos na disputa ao governo
O senador Fabiano Contarato (PT) e o governador Renato Casagrande (PSB) poderão caminhar juntos na disputa ao governo Crédito: Montagem A Gazeta
Por motivos de força maior, leia-se devido à aliança nacional entre PT e PSB, o que levou a contrapartidas nos estados, os petistas retiraram a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato ao governo do Espírito Santo e decidiram apoiar a reeleição do socialista Renato Casagrande.
Como a coluna mostrou, após o anúncio da parceria, a dúvida é se Contarato vai pedir votos para o governador, ou se vai se dedicar apenas à campanha do ex-presidente Lula, na qual deve ter um papel a desempenhar.
Nesta quarta-feira (20), o governador e o senador vão se encontrar pela primeira vez desde que a aliança entre os partidos dos dois foi firmada.
Questionado sobre se espera que Contarato peça votos para ele, o socialista não titubeou: "Lógico".
"Acho que já está implícito isso (Contarato participar da campanha de Casagrande). Não precisa pedir, mas pedirei, tratarei do assunto com ele. Como o PT vai estar comigo, a minha avaliação é que o PT é um partido disciplinado e isso já está implícito na decisão tomada pelo PT", complementou o governador.
Ainda antes da entrada do PT no rol de alianças de Casagrande, Contarato preferiu não dizer como se comportaria em relação a pedir votos para a reeleição do atual chefe do Executivo estadual.
A militância do PT, que estava empolgada com a possibilidade de o partido concorrer ao Palácio Anchieta com uma candidatura competitiva – o senador apareceu em segundo lugar em pesquisa de intenção de votos feita pelo Ipec, em maio – não pareceu inclinada a se dedicar à campanha de Casagrande.
Em plenária do PT realizada em junho, ouviram-se gritos como "a gente não quer esse cara (Casagrande) governando o estado", vindos da plateia.
Petistas e socialistas, no entanto, têm um histórico de alianças. O próprio Casagrande foi vice do único governador eleito pelo PT no Espírito Santo, Vitor Buaiz, de 1995 a 1999 (em dado momento, Buaiz migrou para o PV).
Eleito senador em 2006, o socialista teve como primeira suplente uma petista, Ana Rita Esgário, que ficou com a cadeira quando Casagrande tornou-se governador, a partir de 2011.
E nesse primeiro mandato (2011-2014), o vice dele foi Givaldo Vieira, então filiado ao PT.
Houve certo afastamento na atual gestão. Em 2018, a atual presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, disputou o governo contra Casagrande.
Ainda assim, em 2020, no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Vitória entre o delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o ex-prefeito João Coser (PT), o Palácio trabalhou a favor deste último. Mas Pazolini levou a melhor.
Coser apareceu recentemente ao lado do governador, ainda antes da declaração pública de que o PT vai integrar a coligação do socialista, em evento na Rodovia das Paneleiras.
Para coroar a a aliança, na verdade um dos prontos cruciais para que ela fosse firmada, Casagrande declarou que vai votar em Lula e fazer campanha apenas para o petista na disputa pelo Palácio do Planalto.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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