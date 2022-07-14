Pros desmente Audifax e diz apoiar Casagrande no ES

Lançamento da pré-candidatura de Audifax Barcelos Crédito: victor mateus

A assessoria do ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), que é pré-candidato ao governo do Espírito Santo, divulgou uma nota, no último domingo (10), informando que o redista havia "fechado mais um importante apoio partidário", o do Pros.

Essa aliança foi costurada, ainda segundo a nota, por Audifax diretamente com o presidente nacional do outro partido, Marcus Holanda. “Chamo a militância do partido para lutarmos juntos e agradeço ao meu amigo Marcos Holanda, presidente nacional, pela confiança e respeito. Deus tem um propósito na nossa pré-candidatura e vou honrar essa confiança”, disse o ex-prefeito, conforme registrado no texto.

O pré-candidato ao Palácio Anchieta foi ao comando nacional da legenda em busca de apoio porque, no Espírito Santo, teria dificuldades. Por aqui, o Pros é presidido pelo prefeito de Ibatiba, Luciano Salgado, o Luciano Pingo, que é aliado do governador Renato Casagrande (PSB).

Pois bem. A coluna tentou, desde terça-feira (12), contato com Pingo para saber como se daria tal aliança, ainda que por imposição hierárquica. Não houve resposta. Nos telefones do Pros nacional, também silêncio.

"O Pros nacional e o Pros Espírito Santo informam que a aliança com o PSB no Espírito Santo está mantida e que a reeleição do governador Renato Casagrande será a prioridade da legenda nas eleições de 2022" Luciano Pingo e Marcus Holanda - Presidentes estadual e nacional do Pros

Um redista disse à coluna que não houve conversa entre a Rede e o próprio Audifax com Pingo e que não haveria necessidade desse arranjo, já que o presidente estadual do Pros não abriria mão de apoiar a reeleição do governador. Mas, bastaria a imposição da direção nacional do partido para que a sigla compusesse a coligação do ex-prefeito da Serra.

Seria um "casamento na delegacia". Mas, pelo visto, o divórcio foi precoce.

AUDIFAX: "NEGOCIAÇÕES EM ABERTO"

Após Audifax ser questionado pela coluna a respeito da nota do Pros, veio aí ... mais uma nota.

No novo texto, o pré-candidato diz que considera que "as negociações continuam em aberto em relação ao Pros", numa clara mudança de tom em relação ao que havia divulgado anteriormente, quando deu a aliança como certa:

"Meu propósito é fazer um Espírito Santo melhor, com a ajuda de pessoas comprometidas com um projeto de desenvolvimento sustentável e com foco na melhoria da vida dos capixabas. Gostaria muito de contar com a parceria de partidos importantes na construção de um estado que pode muito mais, mas não tenho intenção de negociar acordos que não possa cumprir. Considero que as negociações continuam em aberto em relação ao Pros".

OUTROS PARCEIROS

A parceria da Rede do Espírito Santo com o Avante, selada com o presidente nacional do partido, Luis Tibé, não foi desmentida, apenas pegou o comando estadual do Avante de surpresa e colocou o pastor Nelson Junior, pré-candidato ao Senado, numa situação difícil.