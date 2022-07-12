Republicanos mantém Sérgio Meneguelli na corrida pelo Senado no ES

Sérgio Meneguelli, pré-candidato do Republicanos ao Senado Crédito: Arquivo Pessoal

O ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli , está mantido na disputa pelo Senado. O martelo foi batido em reunião realizada em Brasília nesta terça-feira (12). Participaram o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, o presidente estadual do partido, Roberto Carneiro, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso , que é o pré-candidato do Republicanos ao governo, e o deputado federal Amaro Neto , pré-candidato à reeleição pela legenda.

A manutenção de Meneguelli no pleito era uma incógnita. Ele foi alvo de fogo amigo após conceder uma entrevista ao site ES 360 afirmando não ser conservador, que é agora a palavra de ordem do partido.

Mas, como a coluna já havia avaliado , parecia um tanto exagerado rifá-lo da disputa por causa disso, afinal, o Republicanos é um partido do Centrão, não muito aferrado a ideologias.

Nesta terça, Marcos Pereira confirmou que Meneguelli segue na corrida eleitoral – com um monossilábico "sim" enviado à coluna – e que o episódio está superado após uma conversa travada por Roberto Carneiro.

A pré-candidatura de Erick Musso ao Palácio Anchieta também está mantida.

Já Erick patina. Apareceu com 3% entre os postulantes ao governo.

O ex-prefeito de Colatina decidiu não disputar a reeleição para prefeito, em 2020, e é uma espécie de popstar nas redes sociais, ficou famoso por vídeos como os em que aparece pintando bancos de praças.

Nesta terça, Meneguelli não atendeu às tentativas de contato da coluna, assim como o presidente estadual do Republicanos.