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Eleições 2022

Republicanos mantém Sérgio Meneguelli na corrida pelo Senado no ES

Ex-prefeito de Colatina havia sido alvo de fogo amigo no partido, mas agora os ânimos arrefeceram

Públicado em 

12 jul 2022 às 18:53
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Sérgio Meneguelli, pré-candidato do Republicanos ao Senado
Sérgio Meneguelli, pré-candidato do Republicanos ao Senado Crédito: Arquivo Pessoal
O ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, está mantido na disputa pelo Senado. O martelo foi batido em reunião realizada em Brasília nesta terça-feira (12). Participaram o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, o presidente estadual do partido, Roberto Carneiro, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso, que é o pré-candidato do Republicanos ao governo, e o deputado federal Amaro Neto, pré-candidato à reeleição pela legenda.
A manutenção de Meneguelli no pleito era uma incógnita. Ele foi alvo de fogo amigo após conceder uma entrevista ao site ES 360 afirmando não ser conservador, que é agora a palavra de ordem do partido.
Mas, como a coluna já havia avaliado, parecia um tanto exagerado rifá-lo da disputa por causa disso, afinal, o Republicanos é um partido do Centrão, não muito aferrado a ideologias.
Nesta terça, Marcos Pereira confirmou que Meneguelli segue na corrida eleitoral – com um monossilábico "sim" enviado à coluna – e que o episódio está superado após uma conversa travada por Roberto Carneiro.
A pré-candidatura de Erick Musso ao Palácio Anchieta também está mantida.
Meneguelli é um dos líderes nas pesquisas de intenção de voto para o Senado, embolado com Rose de Freitas (MDB) e Magno Malta (PL), de acordo com sondagem do Ipec publicada no início de maio.
Já Erick patina. Apareceu com 3% entre os postulantes ao governo.
O ex-prefeito de Colatina decidiu não disputar a reeleição para prefeito, em 2020, e é uma espécie de popstar nas redes sociais, ficou famoso por vídeos como os em que aparece pintando bancos de praças.
Nesta terça, Meneguelli não atendeu às tentativas de contato da coluna, assim como o presidente estadual do Republicanos.
O FLERTE
Enquanto Meneguelli estava na berlinda, Erick Musso chegou a flertar com outro nome, o pastor Nelson Junior, pré-candidato do Avante ao Senado.
O Avante, no entanto, por interferência da direção nacional do partido, foi levado para os braços do ex-prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), que também disputa o governo do Espírito Santo.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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