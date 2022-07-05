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Eleições 2022

Rede de Audifax anuncia aliança com Avante, mas presidente de partido se diz surpreso

Parceria foi firmada, de acordo com a Rede, com o presidente nacional do Avante. Lideranças locais da legenda nada sabiam. O Avante tem a pré-candidatura do pastor Nelson Júnior ao Senado

Públicado em 

05 jul 2022 às 13:38
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Lançamento da pré-candidatura de Audifax Barcelos
Audifax Barcelos, ex-prefeito da Serra e pré-candidato ao governo do Espírito Santo Crédito: Victor Mateus/Divulgação
A Rede do ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos anunciou, nesta terça-feira (5), que formou uma aliança com o Avante. Audifax é pré-candidato ao governo do Espírito Santo e o Avante, por sua vez, tem a pré-candidatura do pastor Nelson Júnior ao Senado. Poderia surgir daí uma dobradinha.
Mas há ruído na linha. A porta-voz estadual da Rede, Laís Garcia, disse que a parceria com o Avante foi alinhavada com a direção nacional do partido, em conversa durante o final de semana, que contou com a participação do presidente nacional da legenda, o deputado federal Luis Tibé (MG).
Já Marcel Carone, que responde pelo Avante no Espírito Santo, disse à coluna que não estava sabendo de aliança alguma.
Oficialmente, de acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral, o partido está sem comando, o prazo para a atuação do órgão provisório estadual expirou e Carone está montando novos nomes para comandar a sigla. Mas ele segue à frente da legenda.
Aldecir Carvalho, estrategista político que coordena a pré-campanha de Nelson Júnior, também afirmou desconhecer a parceria anunciada pela Rede.
De acordo com ele, a direção nacional, um tempo atrás, apenas autorizou conversas com o partido de Audifax, mas não havia nada fechado.
Laís Garcia informou que "a conversa foi mais com a nacional mesmo", ou seja, não passou pelas lideranças locais do Avante.
"Estamos felizes pela chegada do Avante. A candidatura do Senado ... se o Nelson quiser nos apoiar será bem-vindo e teremos prazer em pedir votos pra ele, mas deixamos ele à vontade", contemporizou a porta-voz estadual da Rede.
A assessoria de imprensa de Audifax divulgou nota sobre a aliança e, no texto, ressaltou que "a articulação do apoio foi feita diretamente com o presidente nacional do Avante, o deputado federal de Minas Gerais Luis Tibé, que dignamente conduz a agremiação a nível nacional e que é conhecido de Audifax desde os tempos em que atuaram juntos em Brasília, na passagem do capixaba pela Câmara dos Deputados".
A coluna ainda não conseguiu contato com a direção nacional do Avante.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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