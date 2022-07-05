Rede de Audifax anuncia aliança com Avante, mas presidente de partido se diz surpreso

Audifax Barcelos, ex-prefeito da Serra e pré-candidato ao governo do Espírito Santo Crédito: Victor Mateus/Divulgação

A Rede do ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos anunciou, nesta terça-feira (5), que formou uma aliança com o Avante. Audifax é pré-candidato ao governo do Espírito Santo e o Avante, por sua vez, tem a pré-candidatura do pastor Nelson Júnior ao Senado. Poderia surgir daí uma dobradinha.

Mas há ruído na linha. A porta-voz estadual da Rede, Laís Garcia, disse que a parceria com o Avante foi alinhavada com a direção nacional do partido, em conversa durante o final de semana, que contou com a participação do presidente nacional da legenda, o deputado federal Luis Tibé (MG).

Já Marcel Carone, que responde pelo Avante no Espírito Santo, disse à coluna que não estava sabendo de aliança alguma.

Oficialmente, de acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral, o partido está sem comando, o prazo para a atuação do órgão provisório estadual expirou e Carone está montando novos nomes para comandar a sigla. Mas ele segue à frente da legenda.

Aldecir Carvalho, estrategista político que coordena a pré-campanha de Nelson Júnior, também afirmou desconhecer a parceria anunciada pela Rede.

De acordo com ele, a direção nacional, um tempo atrás, apenas autorizou conversas com o partido de Audifax, mas não havia nada fechado.

Laís Garcia informou que "a conversa foi mais com a nacional mesmo", ou seja, não passou pelas lideranças locais do Avante.

"Estamos felizes pela chegada do Avante. A candidatura do Senado ... se o Nelson quiser nos apoiar será bem-vindo e teremos prazer em pedir votos pra ele, mas deixamos ele à vontade", contemporizou a porta-voz estadual da Rede.

A assessoria de imprensa de Audifax divulgou nota sobre a aliança e, no texto, ressaltou que "a articulação do apoio foi feita diretamente com o presidente nacional do Avante, o deputado federal de Minas Gerais Luis Tibé, que dignamente conduz a agremiação a nível nacional e que é conhecido de Audifax desde os tempos em que atuaram juntos em Brasília, na passagem do capixaba pela Câmara dos Deputados".