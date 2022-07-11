Renato Casagrande diz que vai fazer campanha para Lula. E só para Lula

Governador Renato Casagrande na entrevista coletiva em que anunciou que vai disputar a reeleição Crédito: Vitor Jubini

Havia dúvidas, no entanto, se Casagrande pediria abertamente que outros sigam o seu exemplo. Esta colunista mesmo não imaginava o governador levantando a mão de Lula e dizendo "votem neste homem". Mas é o que ele vai fazer.

Outros postulantes ao Palácio do Planalto que contam com o apoio de aliados de Casagrande, como Ciro Gomes , do PDT, vão ser recebidos pelo socialista, se vierem ao estado, mas de forma mais protocolar.

"Se o Ciro vier, vou receber, vou fazer uma conversa com ele, mas o candidato que o PSB apoia é o Lula. Se o Ciro vier, o Vidigal (prefeito da Serra) vai pegar a mão do Ciro e fazer um ato com ele. Não dá para eu estar ao mesmo tempo, com a mesma empolgação, com todas as candidaturas. É o Lula que eu recebo num ato. O Ciro posso recebê-lo no Palácio, ele não é meu inimigo, não é meu adversário, assim como a Simone, do MDB", exemplificou o governador.

A dúvida persistia porque o socialista quer uma aliança vasta, "a mais ampla possível", de acordo com ele mesmo, passando pelo PP bolsonarista e pelo PT de Lula.

Agora, o aceno aos petistas foi mais incisivo, ainda que não seja o cenário ideal para os apoiadores de Lula. Como a parceria entre as duas siglas depende mais do cenário nacional, em que PSB e PT já estão lado a lado, isso, entretanto, não deve impedir a atração do partido de Lula para o palanque de Casagrande.

Uma reunião entre petistas e socialistas, com a participação do governador, está marcada para a manhã desta terça-feira (12) e deve selar o pacto, o que vai resultar na retirada da pré-candidatura do senador Fabiano Contarato (PT) ao governo.

"BOLSOGRANDE"

Assim, Casagrande pode provocar a antipatia de diversos eleitores ao pedir votos para o ex-presidente, mas atrair a simpatia de outros tantos.

Existe ainda a possibilidade de um voto "BolsoGrande", como certamente ocorreu em 2018, em que o então candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (na época filiado ao PSL) recebeu mais votos no Espírito Santo do que a média com que contou no país como um todo e, ainda assim, o candidato socialista ao Palácio Anchieta foi eleito no primeiro turno.