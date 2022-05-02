Pesquisa Ipec: No ES, Lula tem 45% e Bolsonaro 32% para presidente

Eleições 2022: Pesquisa Rede Gazeta/Ipec mostra como está a disputa eleitoral para a Presidência da República Crédito: Arte A Gazeta

O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (2) e tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

Após Lula e Bolsonaro, o pré-candidato mais bem posicionado é Ciro Gomes (PDT), citado por 4% dos entrevistados no Estado. Ele é seguido de João Doria (PSDB), que aparece com 2% das intenções de voto. André Janones (Avante), Vera Lúcia (PSTU) e Eymael (DC) têm 1% das intenções de voto cada um.

Simone Tebet (MDB), Felipe D’Ávila (Novo) e Luciano Bivar (União Brasil) não atingiram 1% das menções, por isto seus nomes aparecem com 0% de intenções de voto na pesquisa estimulada. Embora estivessem na lista da pergunta estimulada, os pré-candidatos Leonardo Péricles (UP) e Sofia Manzano (PCB) não foram citados por nenhum entrevistado.

Os que não sabem em que votar ou não responderam somam 6% na pesquisa estimulada. Já 7% manifestaram interesse em votar branco ou nulo para a escolha do próximo presidente.

Na pesquisa estimulada uma lista com o nome dos pré-candidatos é apresentada para as pessoas entrevistadas. Neste momento, no qual as candidaturas ainda não estão oficializadas, foram considerados os nomes já anunciados como pré-candidatos.

Your browser does not support the audio element. Pesquisa Ipec - No ES, Lula tem 45 por cento e Bolsonaro 32 por cento para presidente

ESPONTÂNEA

Na sondagem espontânea - quando não há apresentação dos nomes dos pré-candidatos - Lula continua na liderança pela disputa ao Planalto, com 38% das intenções de voto entres os entrevistados no Estado.

Ele é seguido por Bolsonaro, com 29% das menções. Já Ciro Gomes ficou com 1%. Outros candidatos juntos totalizaram 2%.

Os que não sabem em quem votar ou não responderam somaram 23%. Já 7% manifestaram interesse em votar branco ou nulo para presidente.