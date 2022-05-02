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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: No ES, Lula tem 45% e Bolsonaro 32% para presidente

O pré-candidato Ciro Gomes ficou em terceiro lugar na preferência dos capixabas ao Palácio do Planalto. Veja os números da pesquisa Ipec realizada no Espírito Santo a pedido da Rede Gazeta

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 19:54

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

02 mai 2022 às 19:54
Eleições 2022: Pesquisa Rede Gazeta/Ipec mostra como está a disputa eleitoral para a Presidência da República
Eleições 2022: Pesquisa Rede Gazeta/Ipec mostra como está a disputa eleitoral para a Presidência da República Crédito: Arte A Gazeta
O ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) lideram a preferência dos eleitores do Espírito Santo na corrida pela Presidência da República. Na primeira pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec no Estado para as eleições 2022, a pedido da Rede Gazeta, Lula lidera com 45% das intenções de voto enquanto Bolsonaro está com 32%. 
O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (2) e tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021. 
Após Lula e Bolsonaro, o pré-candidato mais bem posicionado é Ciro Gomes (PDT), citado por 4% dos entrevistados no Estado. Ele é seguido de João Doria (PSDB), que aparece com 2% das intenções de voto. André Janones (Avante), Vera Lúcia (PSTU) e Eymael (DC) têm 1% das intenções de voto cada um.
Simone Tebet (MDB), Felipe D’Ávila (Novo) e Luciano Bivar (União Brasil) não atingiram 1% das menções, por isto seus nomes aparecem com 0% de intenções de voto na pesquisa estimulada. Embora estivessem na lista da pergunta estimulada, os pré-candidatos Leonardo Péricles (UP) e Sofia Manzano (PCB) não foram citados por nenhum entrevistado.
Os que não sabem em que votar ou não responderam somam 6% na pesquisa estimulada. Já 7% manifestaram interesse em votar branco ou nulo para a escolha do próximo presidente.
Na pesquisa estimulada uma lista com o nome dos pré-candidatos é apresentada para as pessoas entrevistadas. Neste momento, no qual as candidaturas ainda não estão oficializadas, foram considerados os nomes já anunciados como pré-candidatos.
Pesquisa Ipec - No ES, Lula tem 45 por cento e Bolsonaro 32 por cento para presidente

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ESPONTÂNEA

Na sondagem espontânea - quando não há apresentação dos nomes dos pré-candidatos - Lula continua na liderança pela disputa ao Planalto, com 38% das intenções de voto entres os entrevistados no Estado.
Ele é seguido por Bolsonaro, com 29% das menções. Já Ciro Gomes ficou com 1%. Outros candidatos juntos totalizaram 2%.
Os que não sabem em quem votar ou não responderam somaram 23%. Já 7% manifestaram interesse em votar branco ou nulo para presidente.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 28 de abril e 1º de maio, com 608 entrevistas em 26 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07066/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-03442/2022.

Especificações técnicas

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