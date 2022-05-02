Emoções ocultas e curiosidades sobre a pesquisa eleitoral no ES

Eleições 2022: Pesquisa Rede Gazeta/Ipec mostra como está a disputa eleitoral no ESCrédito: Arte A Gazeta
A pedido da Rede Gazeta, a primeira pesquisa eleitoral para as eleições 2022, realizada pelo Ipec, mostra alguns fatos curiosos e outras reflexões sobre a disputa. A primeira, logo de cara, é que o candidato Aridelmo Teixeira (Novo) tem tudo para piorar o seu desempenho de quatro anos atrás e segurar a lanterna: ele aparece com 1% nas intenções de voto na pesquisa estimulada. Em 2018, ficou na penúltima colocação nas urnas.
LANTERNA ACESA
Aridelmo, aliás, parece que gosta mesmo de ser o lanterninha. Até no item rejeição o empresário está em último lugar (pelo menos é uma boa notícia).
A VOLTA DOS QUE NÃO VÃO
Os entrevistados lembraram até do ex-presidente Lula (que deve ser candidato novamente) para a disputa do Palácio Anchieta, na menção estimulada: 1% das intenções. Metade do desempenho do ex-governador Paulo Hartung, que não tem partido, não pode ser candidato e aparece com 2%.
Ainda na estimulada, os candidatos de esquerda, juntos, predominam na intenção de voto com 53%, sendo 42% para o governador Renato Casagrande (PSB) e 11% para o senador petista Fabiano Contarato (11%).
A DIREITA ESTÁ BEM ATRÁS
Os postulantes da direita raiz têm desempenho bem inferior: Manato (PL) aparece com 11%; Erick Musso (Republicanos) tem 3%; Felipe Rigoni (União Brasil) recebeu 2% e o já citado Aridelmo foi lembrado por 1% dos entrevistados. Total dos conservadores: 17%.
Contarato, que tem mandato até 2026 por ter sido eleito em 2018, foi citado espontaneamente por 2% dos eleitores na corrida para o Senado.
CONSTATAÇÃO
Nenhum pré-candidato da base do governador Renato Casagrande está próximo da liderança na campanha para o Senado.
CONSTATAÇÃO 2
Na espontânea para governador, Lula (PT) tem mais intenção de votos do que o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos).
O "NÃO" QUE INTERESSA
Nos dois cenários da pesquisa Ipec/Rede Gazeta para o governo, o número de brancos/nulos e não sabe/não respondeu é de 17%. Segundo especialistas em marketing eleitoral, essa é a fatia que mais interessa neste momento. São os votos que “boiam”, “sem dono”. Identificar as necessidades desse público é a principal arma para construir um discurso afinado.
DE @ZANON PARA @CASAGRANDE
No cenário em que o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (6%) é substituído pelo ex-governador César Colnago (3%), o governador Renato Casagrande recebe os três pontos percentuais na migração. O eleitor parece enxergar convergência política e de propostas entre esses nomes.
DE @BRASÍLIA PARA O @ESPÍRITO SANTO
A exemplo de 2018 e de 2020, a eleição de 2022 promete ser vertical. Isso quer dizer que a pauta da eleição presidencial reflete nos Estados. A pesquisa Ipec mostra isso claramente. Os primeiros colocados estão alinhados a Lula (Casagrande e Contarato) e Bolsonaro (Manato).
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.