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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: Magno Malta lidera corrida ao Senado pelo ES, seguido por Meneguelli e Rose

Confira os números da primeira pesquisa Rede Gazeta/Ipec realizada para a vaga de senador nas eleições 2022

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 18:55

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

02 mai 2022 às 18:55
Eleições 2022: Pesquisa Rede Gazeta/Ipec mostra como está a disputa eleitoral para o Senado pelo ES
Eleições 2022: Pesquisa Rede Gazeta/Ipec mostra como está a disputa eleitoral para o Senado pelo ES Crédito: Arte A Gazeta
A primeira pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta para as eleições 2022 mostra que o ex-senador Magno Malta (PL) lidera a corrida ao Senado no Espírito Santo. Ele aparece com 23% das intenções de voto.
Magno é seguido pelo ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos), com 17%. A senadora Rose de Freitas (MDB) aparece em terceiro, com 15%. Os dois estão empatados tecnicamente considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.
O ex-secretário de Segurança Pública do Estado Coronel Alexandre Ramalho (Podemos) tem 9% das intenções de voto. O deputado federal Da Vitória (PP) e o deputado estadual Sergio Majeski (PSDB) são citados por 8% e 6% dos entrevistados, respectivamente.
O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (2). O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.
Os entrevistados que afirmaram que pretendem votar branco ou nulo representam 12%. Os que não sabem ou não responderam são 10%. Esses números são do levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

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Neste ano, há apenas uma vaga no Senado em disputa, hoje ocupada pela senadora Rose de Freitas (MDB). Os senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Podemos) continuam nos cargos até 2026, já que o mandato de senador é de oito anos.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, em que não há apresentação dos nomes concorrentes, Magno Malta também aparece em vantagem, com 4% das menções dos entrevistados.
O atual senador Fabiano Contarato (PT) tem 2% das intenções de voto. Eleito ao Senado em 2018 e com mandato até 2026, ele não vai concorrer a esse posto em 2022.
Na espontânea, Da Vitória (PP), Rose de Freitas (MDB) e Sérgio Meneguelli (Republicanos), além do ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB), têm 1% cada.
Também tiveram o nome citado por 1% dos entrevistados o ex-governador Paulo Hartung (sem partido) e o atual governador Renato Casagrande (PSB), que não devem ser candidatos ao posto.
O senador Marcos do Val (Podemos) também foi citado por 1% dos entrevistados, mas assim como Contarato, ele não concorrerá ao cargo pois já tem mandato de senador até 2026.
Pesquisa Ipec - Magno Malta e Meneguelli lideram corrida ao Senado pelo ES
Na espontânea, 78% dos entrevistados não souberam ou preferiram não opinar. Brancos e nulos somaram 8%. E 2% mencionaram outros nomes.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 28 de abril e 1º de maio, com 608 entrevistas em 26 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07066/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-03442/2022.

Especificações técnicas

Correção

02/05/2022 - 7:44
O título da matéria foi corrigido para deixar claro que Magno Malta lidera a pesquisa, enquanto Sérgio Meneguelli e Rose de Freitas aparecem na sequência em empate técnico.

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