Pesquisa Ipec: Casagrande lidera com 42% para governo do ES; Contarato e Manato têm 11%

Eleições 2022: Pesquisa Rede Gazeta/Ipec mostra como está a disputa eleitoral para o governo do ES Crédito: Arte A Gazeta

O ex-deputado federal Carlos Manato (PL) e o senador Fabiano Contarato (PT) aparecem empatados em segundo lugar, ambos com 11%. O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) vem em seguida, com 7% das intenções de voto. Considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, Audifax está tecnicamente empatado no limite da margem com Manato e Contarato.

O cenário principal apresentado pelo Ipec traz na lista dos concorrentes o pré-candidato do PSD, que é o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon . Ele aparece em quinto com 5%.

Se esses fossem os candidatos a governador do Estado, 9% dos entrevistados declararam que votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 8% estão indecisos. Os percentuais se referem a pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes é apresentada ao entrevistado.

O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

SEGUNDO CENÁRIO

O Ipec pesquisou um segundo cenário, em que substituiu o pré-candidato do PSD Guerino Zanon pelo ex-vice-governador do Estado César Colnago, que preside o partido e quer definir o candidato por meio de prévias partidárias. Com a troca dos nomes, alguns percentuais mudam.

Nesse segundo cenário, Casagrande aparece com 46% das intenções de voto. Contarato sobe para 13% e Manato cai para 10%, mas eles continuam tecnicamente empatados em segundo lugar dentro da margem de erro da pesquisa.

Audifax mantém o mesmo índice de 7% neste segundo cenário. Colnago aparece com 3%, Musso e Rigoni tem 2% e Aridelmo mantém 1%.

Caso as opções de candidatos para governador fossem essas, 10% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto. Não sabem em quem votariam ou não responderam 7% dos entrevistados.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos possíveis concorrentes não são apresentados previamente, Casagrande também aparece na liderança, mencionado por 23% dos entrevistados.

Manato, Contarato e também o ex-governador Paulo Hartung (sem partido) foram citados por 2% dos entrevistados. O ex-presidente Lula (PT) também recebeu a menção de 1%. Os demais nomes citados somaram 2% na preferência espontânea.

Os que não sabem ou preferem não opinar somam 60%. Votariam em branco ou nulo outros 7% dos entrevistados.

REJEIÇÃO

A pesquisa Rede Gazeta/Ipec também perguntou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. O mais rejeitado é o atual governador do Estado, indicado por 23% dos entrevistados. Os índices de rejeição de Manato e Contarato são de 21% e 19%, respectivamente.

Erick Musso aparece em seguida com 18% de rejeição. César Colnago é rejeitado por 16%; Rigoni por 15%; Guerino Zanon e Audifax por 12%; e Aridelmo Teixeira por 10%.

Apenas 2% disseram que poderiam votar em todos os pré-candidatos apresentados. Outros 20% disseram não saber em quem votariam ou preferiram não opinar. Nesse formulário, os entrevistados puderam citar mais de um nome.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 28 de abril e 1º de maio, com 608 entrevistas em 26 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07066/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-03442/2022. Especificações técnicas

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