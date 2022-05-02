Pesquisa Ipec: Casagrande lidera com 42% para governo do ES; Contarato e Manato têm 11%

O ex-deputado federal Carlos Manato
(PL) e o senador Fabiano Contarato
(PT) aparecem empatados em segundo lugar, ambos com 11%. O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos
(Rede) vem em seguida, com 7% das intenções de voto. Considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, Audifax está tecnicamente empatado no limite da margem com Manato e Contarato.
O cenário principal apresentado pelo Ipec traz na lista dos concorrentes o pré-candidato do PSD, que é o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon
. Ele aparece em quinto com 5%.
Completam esse cenário: o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso
(Republicanos), escolhido por 3% das pessoas ouvidas; o deputado federal Felipe Rigoni
(União Brasil), com 2%; e o ex-secretário da Fazenda de Vitória Aridelmo Teixeira
(Novo), com 1%.
Se esses fossem os candidatos a governador do Estado, 9% dos entrevistados declararam que votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 8% estão indecisos. Os percentuais se referem a pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes é apresentada ao entrevistado.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.
O Ipec pesquisou um segundo cenário, em que substituiu o pré-candidato do PSD Guerino Zanon pelo ex-vice-governador do Estado César Colnago, que preside o partido e quer definir o candidato por meio de prévias partidárias. Com a troca dos nomes, alguns percentuais mudam.
Nesse segundo cenário, Casagrande aparece com 46% das intenções de voto. Contarato sobe para 13% e Manato cai para 10%, mas eles continuam tecnicamente empatados em segundo lugar dentro da margem de erro da pesquisa.
Audifax mantém o mesmo índice de 7% neste segundo cenário. Colnago aparece com 3%, Musso e Rigoni tem 2% e Aridelmo mantém 1%.
Caso as opções de candidatos para governador fossem essas, 10% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto. Não sabem em quem votariam ou não responderam 7% dos entrevistados.
Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos possíveis concorrentes não são apresentados previamente, Casagrande também aparece na liderança, mencionado por 23% dos entrevistados.
Manato, Contarato e também o ex-governador Paulo Hartung
(sem partido) foram citados por 2% dos entrevistados. O ex-presidente Lula
(PT) também recebeu a menção de 1%. Os demais nomes citados somaram 2% na preferência espontânea.
Os que não sabem ou preferem não opinar somam 60%. Votariam em branco ou nulo outros 7% dos entrevistados.
A pesquisa Rede Gazeta/Ipec também perguntou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. O mais rejeitado é o atual governador do Estado, indicado por 23% dos entrevistados. Os índices de rejeição de Manato e Contarato são de 21% e 19%, respectivamente.
Erick Musso aparece em seguida com 18% de rejeição. César Colnago é rejeitado por 16%; Rigoni por 15%; Guerino Zanon e Audifax por 12%; e Aridelmo Teixeira por 10%.
Apenas 2% disseram que poderiam votar em todos os pré-candidatos apresentados. Outros 20% disseram não saber em quem votariam ou preferiram não opinar. Nesse formulário, os entrevistados puderam citar mais de um nome.