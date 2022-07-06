Erick Musso ganha apoio de pastor da cúpula da Assembleia de Deus

Presidente da CGADB, pastor José Wellington Junior, e o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos) Crédito: Reprodução

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos) , que é pré-candidato ao governo do Espírito Santo, parece estar levando a sério o slogan do partido, que se diz a verdadeira legenda conservadora do Brasil.

Erick divulgou, por meio de assessoria, que agora tem o apoio do Presidente da Convenção Geral das assembleias de Deus no Brasil, o pastor Wellington Júnior.

Como a Assembleia de Deus não tem uma hierarquia tão rígida quanto a da Igreja Católica, por exemplo, isso não quer dizer que Erick conte com apoio de todos os pastores e tampouco dos fiéis da denominação evangélica.

Mas é uma sinalização de que ele quer cada vez mais avançar sobre esse eleitorado. O campo conservador tem outros pré-candidatos ao Palácio Anchieta, como ex-deputado federal Carlos Manato (PL).

Em um vídeo, o pastor pede que os evangélicos, em especial os assembleianos do Espírito Santo, tenham “o olhar voltado” para Erick Musso. Ele solicita o mesmo aos pastores e presidentes de convenções da Assembleia. O pastor fala diversas vezes o nome de Deus. Por pouco não pede votos para o pré-candidato do Republicanos, o que ainda não pode.