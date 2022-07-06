PSDB e Cidadania exigem vice ou Senado para apoiar candidato no ES

Palácio Anchieta, Cidade Alta, Vitória. Sede do governo estadual. Crédito: Rodrigo Gavini

O texto é assinado também por Fabrício Gandini, presidente estadual do Cidadania. O partido forma uma federação com os tucanos. Na prática, comportam-se como um partido só nas eleições. Onde um for, o outro vai junto. O Cidadania já é aliado de longa data do governador Renato Casagrande (PSB).

O PSDB está próximo do socialista, mas as "diretrizes" deixam claro que a federação flerta com outros pré-candidatos ao Palácio Anchieta também.

É, talvez, uma forma de valorizar a cláusula segunda: "A eventual celebração de coligação para disputa dos cargos majoritários de governador, vice-governador e senador da República será feita mediante participação dos partidos PSDB e Cidadania na formação das referidas chapas, com candidatos (as) escolhidos (as) pelas Executivas de ambos os partidos em convenção".

"Sob nenhuma hipótese será celebrada coligação majoritária com candidatos de outros partidos se não houver espaço na composição da chapa majoritária para candidatos (as) aprovados (as) pelos partidos da federação PSDB/Cidadania", reforça a cláusula terceira.

Um dos nomes para compor a chapa majoritária, como candidato a vice-governador ou a senador, é o do ex-senador Ricardo Ferraço, que saiu do União Brasil e voltou ao ninho tucano. Ricardo fez a migração partidária justamente quando Rigoni, adversário de Casagrande, assumiu o comando da legenda no Espírito Santo.

O ex-senador já era cotado como possível vice do socialista na ocasião. E foi citado por Vandinho, em abril, como uma das opções do partido para essas vagas.

O presidente estadual do PSDB também havia lembrado do ex-prefeito de Cariacica Juninho, que é do Cidadania. Juninho já disse à coluna que topa ser candidato a vice, dependendo do candidato ao Palácio Anchieta, mas o Senado ele não disputa, vai apoiar a reeleição de Rose de Freitas (MDB), de quem, aliás, gostaria de ser suplente.

Ricardo não conseguiu se reeleger em 2018 e Juninho encerrou o segundo mandato consecutivo à frente da Prefeitura de Cariacica em 2020.