Contarato e Casagrande se reúnem e aliança no ES está a um passo de ser selada

O senador Fabiano Contarato (PT) e o governador Renato Casagrande (PSB) poderão caminhar juntos na disputa ao governo Crédito: Montagem A Gazeta

O governador Renato Casagrande (PSB) e o senador Fabiano Contarato (PT) participaram, nesta terça-feira (5) de uma reunião entre as cúpulas de seus respectivos partidos e, agora, a aliança entre os dois no Espírito Santo está a um passo de ser selada.

O encontro, virtual (Casagrande está com Covid), ocorreu no final da tarde e contou com a participação do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, da presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, e do presidente estadual do PSB, Alberto Gavini.

De acordo com Gavini, Contarato elogiou Casagrande e a conversa entre os dois foi cortês. O senador manteve a posição de pré-candidato e reforçou que isso seria melhor para garantir um palanque local para o ex-presidente Lula, mas disse também entender o contexto nacional, em que PT e PSB já estão lado a lado.

O governador, por sua vez, não chegou a pedir diretamente apoio a Contarato, mas reforçou que seria bom que os dois partidos estivessem juntos também no estado.

Outra reunião, desta vez presencial, deve ocorrer até o próximo final de semana para bater o martelo. Casagrande e Contarato vão estar próximos mais uma vez, não apenas virtualmente.

Jackeline Rocha e Gavini admitem que faltam "ajustes" para fechar o pacto local entre PT e PSB.

"Chapas de deputado, programa de governo, Candidatura de Lula, coisas partidárias, não exatamente envolvendo governo", elencou o presidente estadual do PSB.

Já a líder estadual do PT diz que o primordial é saber como vai ser a campanha do ex-presidente à Presidência da República no Espírito Santo.

"A (direção) nacional coloca como fator primordial como vai ser feita a campanha do Lula aqui. Não só a direção nacional do PT. O candidato do PSB nacional é Lula, não tem motivo para eles quererem que os votos aqui sejam divididos", afirmou Rocha.

O socialista tem diversos partidos aliados, entre eles o PDT de Ciro Gomes, e tenta atrair o MDB de Simone Tebet. Conta até com o PP, que está com Jair Bolsonaro (PL), adversário figadal de Lula.

O governador quer a aliança com o PT, mas tenta evitar um "casamento na delegacia", em que os petistas se vejam obrigados pela direção nacional do próprio partido a apoiá-lo.

VICE E SENADO

Na reunião desta terça os tópicos Senado e vice não foram mencionados, mas o PT quer, sim, o espaço. "O PT vai fazer parte da chapa se declinar da candidatura?", questionou Jackeline Rocha, retoricamente, à coluna.

O barco de Casagrande já está cheio. Diversos aliados querem a vaga de candidato, ou candidata, ao Senado. Rose de Freitas (MDB) parece mais próxima de obter a bênção do governador.

A federação formada por PSDB e Cidadania exige uma vaga majoritária (vice ou Senado) para declarar apoio a um postulante ao governo do estado.

O páreo está duro e não está favorável ao PT. O que vai levar à aliança com o PSB, e a consequente retirada de Contarato do pleito, não são as questões locais e sim o contexto de parcerias em série entre as duas siglas.

O principal entrave estava fora da divisa do Espírito Santo, em São Paulo. E lá já está tudo encaminhado para o socialista Márcio França desistir de disputar o governo e apoiar o petista Fernando Haddad. Isso é o que dá mais força para a aliança no Espírito Santo.

São Paulo é uma das prioridades do PT – embora a principal seja eleger Lula – e, para o PSB, as prioridades são manter os três governos estaduais que possui, Maranhão, Espírito Santo e Pernambuco.

O anúncio do acerto entre PT e PSB, entre Casagrande e Contarato, deve ser feito, no máximo, até a próxima segunda-feira (11).