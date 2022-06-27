Aridelmo Teixeira define nome de vice na disputa pelo governo do ES

Aridelmo Teixeira e Camila Domingues Crédito: Divulgação

O ex-secretário da Fazenda da Prefeitura de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo) já tem uma companheira de chapa na disputa pelo governo do Espírito Santo. Trata-se da comunicóloga, como agora prefere se definir, a jornalista Camila Domingues. Também filiada ao Novo, ela embarca na primeira candidatura a um cargo eletivo.

Camila atuou na TV Gazeta por 19 anos, até 2019. Depois, passou a atuar como "mentora em comunicação, vida e carreira". Ela presta assessoria de oratória, apresenta e roteiriza vídeos da pré-campanha de Aridelmo postados nas redes sociais.

Filiou-se ao Novo em abril, quando já atuava para o pré-candidato e, recentemente, recebeu o convite para disputar como vice.

"Me convidaram para ser candidata a deputada federal ou estadual no prazo final de filiação", contou a comunicóloga. Aridelmo diz que a ideia de ela ocupar um lugar na chapa majoritária surgiu "de forma natural".

"Começamos a trabalhar juntos em dezembro. Camila foi assumindo um protagonismo dentro da equipe, capturando o sentimento da rua, fazendo ponte comigo e com o restante da equipe. O convite foi natural, ela foi virando a vice no projeto", avaliou o pré-candidato.

"Aridelmo não tinha expertise de estar voltado para a comunidade, como está agora. Ele precisava de uma pessoa que gosta de gente, como eu gosto", resumiu Camila.

Aridelmo apareceu em pesquisa realizada pelo Ipec e divulgada no início de maio com 1% das intenções de voto na corrida pelo Palácio Anchieta.

"Ela (Camila) vai somar não só por ser famosa, mas por ser ligada ao nosso propósito", acredita o pré-candidato.

Camila diz que se identifica com a legenda.

"O Novo quer cuidar do cidadão e pensar não no problema e sim gerar possibilidades para a pessoa fazer a coisa acontecer. Gosto de motivar a pessoa a fazer alguma coisa. Eu me identifiquei com o Novo, com a percepção do empresário, que quer fazer mais pela comunidade. Uma coisa que chamou minha atenção foi o Novo não usar o fundo partidário", afirmou à coluna.

O partido vem, portanto, com chapa puro-sangue, não conta com parceiros de outras siglas.

Subir nas pesquisas de intenção de voto deve ser um desafio e tanto para Aridelmo e Camila. No Ipec, o ex-secretário municipal da Fazenda estava na lanterna.

CONGESTIONAMENTO

Aliás, Erick Musso é aliado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), a quem Aridelmo serviu como secretário.

Quem está na frente na disputa, no entanto, é o governador Renato Casagrande (PSB). O senador Fabiano Contarato (PT) segue como uma peça indecisa no tabuleiro, à espera da decisão do próprio partido a respeito da manutenção ou não de sua candidatura.

Em 2018, Aridelmo Teixeira concorreu ao governo do Espírito Santo. Ficou em último lugar, com 3,5% dos votos. Ele diz que, na ocasião, queria apenas defender o programa Escola Viva, implementado pelo governo Paulo Hartung (então filiado ao MDB), do qual ele não fez parte oficialmente. "Mas atuei como voluntário no Escola Viva", lembrou.