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Eleições 2022

PSDB quer vice ou Senado para declarar apoio a candidato a governador no ES

Se o partido declarar apoio a Renato Casagrande, espaços vão ser disputados. Recentemente, o ex-senador Ricardo Ferraço voltou ao ninho tucano

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 02:10

Públicado em 

22 abr 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Vista do Palácio Anchieta. Cidade Alta, Vitória. Sede do Governo Estadual.
Corrida pelo Palácio Anchieta já começou Crédito: Rodrigo Gavini
O PSDB no Espírito Santo vai subir no palanque do candidato a governador que der ao partido a vaga de vice ou de candidato ao Senado na chapa. Essa condição é "natural", de acordo com o presidente estadual dos tucanos, Vandinho Leite.
"É meio claro para todos que o PSDB estará em um palanque em que ele fizer parte do projeto majoritário. É natural e acho que a classe política entende isso. E é a nossa decisão. Vamos estar onde o PSDB estiver na majoritária. O cargo e o formato vamos discutir mais à frente", afirmou, à coluna.
Entre os nomes que poderiam ocupar a vaga de vice ou entrar na disputa ao Senado está o do ex-senador Ricardo Ferraço, que retornou ao PSDB recentemente depois que o União Brasil passou para o comando do deputado federal Felipe Rigoni.
O PSDB forma uma federação com o Cidadania e, ainda de acordo com Vandinho, outro que se coloca no páreo é o ex-prefeito de Cariacica Juninho.
Os tucanos têm ainda o deputado estadual Sergio Majeski, que integra a chapa para eleger deputados federais. "Ele tem totais credenciais para discutir majoritária, mas nossa conversa com ele foi no sentido de candidatura a federal", complementou Vandinho.
Entre esses, o que mais se destaca é Ferraço, pela proximidade que demonstra com o governador Renato Casagrande (PSB) desde as eleições de 2018.
O PSDB tem dado sinais de aproximação com o socialista. Vandinho há tempos parou de se portar como deputado de oposição e já declarou, no congresso estadual do PSB, que o mais provável é que o partido apoie a reeleição do governador.
Não é de hoje que Ricardo Ferraço é citado, nos bastidores, como possível vice de Casagrande. A atual vice, Jacqueline Moraes (PSB), é pré-candidata a deputada federal.
O PSDB abrigava, até recentemente, o ex-vice-governador César Colnago, aliado do ex-governador Paulo Hartung que se colocava como pré-candidato ao Palácio Anchieta.
Ele deixou o partido após 30 anos por ter detectado a aproximação dos tucanos de alta plumagem do projeto de Casagrande, o que inviabilizaria uma candidatura própria ao governo do estado. Colnago foi para o PSD, mas lá o pré-candidato ao governo é o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon.

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Voltando ao PSDB, assim como Vandinho, outras lideranças políticas também acham, por certo, "natural" que tenham espaço na disputa majoritária, em especial os que orbitam Casagrande.
No Podemos, por exemplo, o coronel Alexandre Ramalho quer ser senador. A senadora Rose de Freitas (MDB) quer o apoio do socialista para se reeleger e o Avante também entrou na disputa com o escritor e palestrante Nelson Júnior.
Além disso, o PP, que saiu fortalecido da janela partidária, atraindo novos deputados federais e estaduais, também já pleiteou vaga de vice ou de candidato ao Senado ao lado do governador, como explicitou o presidente da Câmara, Arthur Lira.
Ou seja, o PSDB, se decidir apoiar Casagrande, vai ter que enfrentar também a ambição dos outros aliados do governador.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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