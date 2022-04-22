PSDB quer vice ou Senado para declarar apoio a candidato a governador no ES

Corrida pelo Palácio Anchieta já começou Crédito: Rodrigo Gavini

O PSDB no Espírito Santo vai subir no palanque do candidato a governador que der ao partido a vaga de vice ou de candidato ao Senado na chapa. Essa condição é "natural", de acordo com o presidente estadual dos tucanos, Vandinho Leite

"É meio claro para todos que o PSDB estará em um palanque em que ele fizer parte do projeto majoritário. É natural e acho que a classe política entende isso. E é a nossa decisão. Vamos estar onde o PSDB estiver na majoritária. O cargo e o formato vamos discutir mais à frente", afirmou, à coluna.

Entre os nomes que poderiam ocupar a vaga de vice ou entrar na disputa ao Senado está o do ex-senador Ricardo Ferraço, que retornou ao PSDB recentemente depois que o União Brasil passou para o comando do deputado federal Felipe Rigoni

O PSDB forma uma federação com o Cidadania e, ainda de acordo com Vandinho, outro que se coloca no páreo é o ex-prefeito de Cariacica Juninho.

Os tucanos têm ainda o deputado estadual Sergio Majeski , que integra a chapa para eleger deputados federais. "Ele tem totais credenciais para discutir majoritária, mas nossa conversa com ele foi no sentido de candidatura a federal", complementou Vandinho.

Entre esses, o que mais se destaca é Ferraço, pela proximidade que demonstra com o governador Renato Casagrande (PSB) desde as eleições de 2018.

O PSDB tem dado sinais de aproximação com o socialista. Vandinho há tempos parou de se portar como deputado de oposição e já declarou, no congresso estadual do PSB, que o mais provável é que o partido apoie a reeleição do governador.

Não é de hoje que Ricardo Ferraço é citado, nos bastidores, como possível vice de Casagrande. A atual vice, Jacqueline Moraes (PSB), é pré-candidata a deputada federal.

O PSDB abrigava, até recentemente, o ex-vice-governador César Colnago, aliado do ex-governador Paulo Hartung que se colocava como pré-candidato ao Palácio Anchieta.

Ele deixou o partido após 30 anos por ter detectado a aproximação dos tucanos de alta plumagem do projeto de Casagrande, o que inviabilizaria uma candidatura própria ao governo do estado. Colnago foi para o PSD, mas lá o pré-candidato ao governo é o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon.

Voltando ao PSDB, assim como Vandinho, outras lideranças políticas também acham, por certo, "natural" que tenham espaço na disputa majoritária, em especial os que orbitam Casagrande.

Além disso, o PP, que saiu fortalecido da janela partidária, atraindo novos deputados federais e estaduais, também já pleiteou vaga de vice ou de candidato ao Senado ao lado do governador, como explicitou o presidente da Câmara, Arthur Lira.