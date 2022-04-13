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Eleições 2022

"Sem pressão e sem tensão": como o PSB tenta convencer o PT a não lançar Contarato no ES

Representantes dos dois partidos, inclusive o governador Renato Casagrade, reuniram-se na noite desta terça-feira (12)

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 11:51

Públicado em 

13 abr 2022 às 11:51
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Senador Fabiano Contarato e ex-presidente Lula
Senador Fabiano Contarato e ex-presidente Lula em jantar com senadores, na última segunda-feira (11) Crédito: Twitter/@ContaratoSenado
O governador Renato Casagrande (PSB) ainda não disse que vai ser candidato à reeleição, mas vai. Também não disse quem pretende apoiar na disputa pela Presidência da República. Aí é um terreno mais pantanoso.
Para montar, ou manter, ampla aliança partidária que persegue, o governador se equilibra entre diversos pretendentes ao Palácio do Planalto: Ciro Gomes (PDT), Lula (PT) e até Sergio Moro (Podemos), embora este pareça carta fora do baralho.
O PT local faz questão de um palanque para o ex-presidente Lula. E pode garantir isso ao lançar, para valer, o senador Fabiano Contarato na corrida pelo governo do estado. O PSB, no entanto, quer que os petistas apoiem a reeleição de Casagrande e desistam da candidatura própria.
Essa é uma questão tratada por lideranças nacionais dos dois partidos. O governador é secretário-geral do PSB, o que o fortalece, mas os movimentos nesse tabuleiro passam ao largo do Espírito Santo.
Como a coluna mostrou, o PT vê como enfraquecimento a perda de deputados federais por parte do PSB e acha que já está de bom tamanho o apoio a candidatos socialistas no Maranhão, no Rio e em Pernambuco. Se a ideia prosperar, o caminho fica livre para Contarato, apesar de o PSB ter indicado o vice na chapa de Lula, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin.
Nesta terça-feira (12), representantes do PT reuniram-se com integrantes do PSB, entre eles o próprio Casagrande. Tudo certo, nada resolvido.
"Não houve pressão nem tensão. O PT colocou que tem a pré-candidatura do Contarato e nós colocamos que temos a do Renato", resumiu o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini.
"E tudo continua como antes. Foi apenas uma conversa sobre o cenário, não foi feita nenhuma proposta. Vamos conversar mais vezes, a cada 15 dias, provavelmente", emendou.

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Se PT e PSB disputarem entre si o governo do estado, os votos dos eleitores de centro-esquerda vão se dividir, o que pode não ser bom negócio para nenhum dos dois.
Mas se Casagrande não fizer um aceno a Lula, o PT perde um dos principais argumentos para apoiar o socialista.
Ao mesmo tempo, se o governador endossar a pré-candidatura de Lula vai desagradar aos outros partidos da base aliada e os que tenta atrair. O PSDB, por exemplo, tem (ao menos por enquanto) João Doria como pré-candidato à Presidência da República.
Além disso, o eleitorado capixaba é sabidamente conservador e antipetista. Unir a própria imagem ao ex-presidente não seria nada auspicioso para Casagrande na busca pela reeleição.
ENQUANTO ISSO...
Contarato não está parado, apesar de o lançamento do nome dele ao governo depender menos dele e mais do PT e do próprio Casagrande.
O senador esteve, na última segunda-feira (11), em um jantar com Lula e outros senadores de centro e de esquerda.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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