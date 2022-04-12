PT vê enfraquecimento do PSB e espera manter candidaturas, como a de Contarato

Em fevereiro, PT lançou a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato ao governo do Espírito Santo Crédito: Iara Diniz

Apesar da dobradinha, a federação entre os dois partidos não se confirmou. Se essa hipótese prosperasse as duas siglas estariam "amarradas" por quatro anos e nem haveria como disputarem entre si por aqui. Mas a união vai se dar apenas entre PT, PCdoB e PV.

O PSB ficou solto por temer tornar-se um coadjuvante do PT. E, como defendeu Casagrande, por ser um partido de porte médio, poderia sobreviver e ainda galgar mais espaços. Sem a federação, no entanto, não há barreiras legais ao lançamento de Contarato.

E surgiu um fato novo. Por um período de 30 dias, deputados federais e estaduais puderam trocar de partido sem o risco de perder o mandato. É a janela partidária. Como resultado, a bancada do PSB na Câmara caiu de 30 para 22 integrantes

Já está costurado um acordo para que os petistas apoiem as candidaturas do PSB no Rio de Janeiro, em Pernambuco e no Maranhão. O principal entrave é São Paulo, onde o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lidera a corrida pelo governo do estado, seguido pelo socialista Márcio França. E ninguém quer deixar de disputar.

No Espírito Santo, embora a situação seja menos crucial para a aliança, a pré-candidatura de Contarato segue posta. Em março, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o lançamento ou não do senador ao Palácio Anchieta estava "em discussão".

Sobre a bancada federal, o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, diz que o partido não foi pego de surpresa pela saída de alguns parlamentares. "Por não termos feito a federação, já sabíamos que alguns iriam sair. E estamos trabalhando para recuperar a bancada, trouxemos nomes novos. Isso não reduz o poder de negociação do PSB", avalia.

Gavini prega que as siglas de centro-esquerda se unam no estado e no país para derrotar Bolsonaro. Reeleger Casagrande faria parte desse plano. "A reeleição de Casagrande aqui é para não dar espaço a outros grupos que pensam como Bolsonaro pensa", alerta.

A discussão sobre lançar ou não Contarato ao governo não se dá apenas na instância estadual, mas, principalmente, nos meandros de Brasília e São Paulo. O senador já se disse disposto a fazer o que for melhor para o partido . Ou seja, não vai se insurgir se a decisão for a de retirar a pré-candidatura.

Se disputar e perder, Contarato não fica na planície, tem mais quatro anos de mandato como senador. Pode, no máximo, ter o capital político reduzido. Em 2018 ele foi eleito com 1.117.036 votos, um pouco mais do que os 1.072.224 alcançados por Casagrande.

Já o governador pode ver os votos a serem destinados à centro-esquerda divididos entre os dois nomes, o que enfraquece o palanque socialista. Do outro lado, também há diversos pré-candidatos, é verdade. Mas nem todos devem aparecer nas urnas.

Há ainda o ex-deputado federal Carlos Manato , pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, de extrema direita. Também está no páreo o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos , pela Rede. O ex-prefeito se diz de esquerda, de centro e de direita, então fica difícil definir.

O fato é que, até pela viabilidade, ou falta de viabilidade eleitoral, alguns vão ficar pelo caminho. O ex-vice-governador César Colnago, por exemplo, saiu do PSDB para conseguir um lugar ao sol no PSD , que passou a presidir no estado, mas lá a pré-candidatura posta, inclusive citada pelo presidente nacional, Gilberto Kassab, é a de Guerino.