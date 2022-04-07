Ação da OAB-ES estremece relação com governo Casagrande

Presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho Crédito: OAB-ES/Divulgação

Não sem antes receber afagos públicos do governador Renato Casagrande (PSB). Aliás, como deixa escapar Rizk Filho, quando a OAB-ES enfrentou a eleição antecipada na Assembleia o fez após ser provocada por deputados casagrandistas.

Clima de harmonia no ar.

Até que, mais recentemente, a OAB-ES ingressou na Justiça Federal com outro pedido, desta vez mirando a contratação de empresa para o cerco inteligente montado pelo Detran-ES na gestão Casagrande.

Isso foi alvo de ações do deputado estadual de oposição Carlos Von (DC) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve os planos do governo. O cerco até já foi implementado, em janeiro , quando Casagrande afirmou que "teve muita disputa política e empresarial para que isso não ficasse de pé".

Parecia tudo pacificado, mas a OAB-ES pediu, em março, a suspensão dos contratos, o afastamento e o bloqueio de bens de integrantes da gestão Casagrande. Entre eles o então secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, e o então diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira.

Hoffmann e Givaldo já deixaram os cargos, pois são pré-candidatos nas eleições deste ano pelo PSB. O primeiro a deputado estadual e o segundo a deputado federal.

O pedido da OAB foi negado pela Justiça.

Mas estremeceu as relações políticas entre a entidade e o governo. "Querer afastar membros do governo em uma ação sem base é uma declaração, não diria de guerra, mas de afastamento", diz um integrante da gestão estadual.

A ação não é assinada pelo presidente da OAB-ES e sim por integrantes de comissões da entidade.

À coluna, Rizk Filho disse que a Ordem agiu a pedido de Carlos Von, assim como se movimentou, na ocasião da eleição antecipada de Erick Musso, por solicitação de governistas.

"Nem sempre a OAB vai apoiar as ações do governo e vice-versa. É algo da democracia. O Judiciário vai avaliar e julgar. A OAB é uma arena de provocação de governo e de oposição. É uma demonstração de apartidarismo da OAB", avaliou.

A Ordem também oficiou a Assembleia pedindo a reconsideração da realização de uma sessão especial em alusão ao golpe militar de 1964, que acabou cancelada pela Casa , em votação no plenário, após requerimento da deputada estadual Iriny Lopes (PT).

"A OAB não tem lado para atender só o governo ou só a oposição. Quando me provocaram para ajuizar ação contra a Assembleia (na tentativa de reeleição antecipada de Erick Musso) foram deputados do governo e o secretariado do governo estiveram lá (na OAB-ES). Neste momento (quanto ao cerco inteligente), a oposição nos provocou e o conselho da OAB entendeu que deveria ser aprovado. A gente trabalha assim", discorreu Rizk Filho.

O presidente da entidade reforçou, ainda, que não participou da reunião do conselho seccional que autorizou o ajuizamento da ação sobre o cerco inteligente. já que é advogado de uma das empresas envolvidas na contratação.

Uma tecnicidade jurídica que, politicamente, soou indiferente a um aliado do governo consultado pela coluna, que vê ainda a atuação da OAB alinhada com a defesa de Carlos Von.

Outra coisa que chamou a atenção foi que, no julgamento do recurso do prefeito cassado de Itapemirim, Tiago Peçanha (Republicanos), em 31 de março no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a OAB-ES tentou ingressar como amicus curiae (significa amigo da Corte, alguém interessado em acompanhar o processo mais de perto, apesar de não ser a parte diretamente afetada).

Isso porque um dos advogados da defesa de Peçanha estava com Covid-19 em uma das fases do julgamento do caso no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e não houve o adiamento da sessão na ocasião. Isso feriu, em tese, as prerrogativas da advocacia.

O TSE negou o pedido porque o prefeito tinha mais de advogados contratados e o que estava com Covid, além de não ser indispensável, foi instado a atuar, de acordo com o TSE, apenas depois que já estava contaminado pelo novo coronavírus.

"Advogado detectado com Covid-19 em 05/06/2021 e contratado no dia anterior, 04/06/2021, quando já se sabia que a sessão de julgamento estava marcada para 07/06/2021, de modo que os réus não foram surpreendidos com a proximidade do julgamento", narrou o ministro relator, Carlos Horbach.

O Conselho Federal da OAB, antes da manifestação da OAB-S, pediu a anulação do julgamento feito pelo TRE em razão do alegado cerceamento de defesa.

A defesa de Carlos Von e a de Peçanha têm, coincidentemente, integrantes em comum. A defesa do prefeito ressaltou, no entanto, que, ao lado do prefeito atuaram também advogados que trabalham para Casagrande e para membros do governo.

"Eu não tenho lado. O deputado Von faz pedidos à OAB há anos, não é uma coisa nova. A OAB recebe pedidos da oposição ao governo e da situação", salientou Rizk Filho.

Ele diz ainda que a relação com o governador é boa e que "em ano eleitoral a gente não se manifesta".