Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MDB

Aliado de Hartung, Lelo Coimbra desiste de disputar as eleições

Ex-deputado federal continua parceria com Guerino Zanon (PSD), mas decidiu ficar no MDB e não concorrer

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 14:39

Públicado em 

04 abr 2022 às 14:39
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Lelo Coimbra, secretário especial do Ministério da Cidadania
Lelo Coimbra, ex-deputado federal e ex-secretário especial do Ministério da Cidadania Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
O ex-deputado federal Lelo Coimbra sempre foi aliado de primeira hora do ex-governador Paulo Hartung. Em 2018, quando o então governador deixou o MDB e deixou de disputar a reeleição, Lelo ficou ao relento. Presidente estadual do partido, à época, ele montou chapas às pressas para concorrer ao pleito e não foi reconduzido à Câmara dos Deputados.
Mais recentemente, o ex-deputado federal havia se aproximado do PSD, para onde foi outro emedebista histórico, o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon. Guerino é pré-candidato ao governo do Espírito Santo e também hartunguista.
O presidente em exercício do PSD, José Carlos da Fonseca Júnior, chegou a dizer à coluna que Lelo seria candidato a deputado federal pelo PSD, um "puxador de votos da chapa".
Mas não deu certo. O PSD não viabilizou uma chapa competitiva e Lelo decidiu permanecer no MDB e entregar os pontos.
E o MDB tampouco conseguiu colocar uma chapa de pé para disputar o pleito. Como a coluna mostrou, o partido está praticamente acabado no estado, apesar de ter tempo de TV e fundo eleitoral nada desprezíveis.
"Com a inviabilização para montagem de chapas no MDB, tanto para o governo, quanto para os cargos no Legislativo estadual e federal, não me faltaram bons convites de outras legendas. Foram sete legendas no total. Contudo, predominou minha decisão, amadurecida, de não participar desse pleito", afirmou o ex-deputado, em nota divulgada nesta segunda-feira (4).
"Permaneço no MDB e na trincheira para construir um projeto alternativo para o governo do ES", diz ainda o texto.
À coluna, Lelo disse que "o projeto alternativo" é a candidatura de Guerino: "Estarei envolvido exclusivamente com alternativa de candidatura ao governo de Guerino Zanon".

Veja Também

"O candidato ao governo é Guerino", diz presidente em exercício do PSD, descartando Colnago

A desistência de Lelo é mais um sintoma da queda do MDB, que agora está sob o comando da senadora Rose de Freitas. 
Mas também não é bom sinal para o PSD, que quer bater de frente com o governador Renato Casagrande (PSB).
O PSD convidou o ex-governador Paulo Hartung para ingressar no partido. Ele poderia disputar o Senado, mas de acordo com José Carlos da Fonseca Júnior, o ex-governador decidiu também não disputar o pleito deste ano no Espírito Santo.

LEIA MAIS 

"Não desço para estadual nem pelo cacete", diz o deputado federal Paulo Foletto

Pré-candidato a deputado federal, Philipe Lemos filia-se ao PDT

A garantia que fez coronel Ramalho permanecer no Podemos

Quem ganha e quem perde após o troca-troca partidário no ES

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados MDB Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual
Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados