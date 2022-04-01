"O candidato ao governo é Guerino", diz presidente em exercício do PSD, descartando Colnago

Guerino Zanon renunciou ao cargo de Prefeito de Linhares, na noite desta quinta-feira (31) Crédito: Felipe Reis/PML

Em mais uma reviravolta no cenário político capixaba, o vice-presidente do PSD estadual, José Carlos da Fonseca Júnior, que assumiu o comando do partido após a saída de Neucimar Fraga , afirmou, nesta sexta-feira (1), que o candidato do partido ao governo do Espírito Santo é o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon e descartou o ex-vice-governador César Colnago como opção para o posto.

O ex-vice-governador saiu do PSDB justamente porque no ninho tucano não obteria legenda para disputar o Palácio Anchieta.

Pelo visto, no PSD também não terá.

"César tem todos os méritos para disputar o governo, mas ele sabe perfeitamente que as conversas que nós tivemos são nesse cenário em que ele é muito bem-vindo, mas o candidato ao governo é o Guerino Zanon", cravou Zé Carlinhos à coluna.

De acordo com ele, Colnago vai presidir o partido no Espírito Santo. Giuliano Nader vai ser o secretário-geral.

O ex-vice-governador também aventou a possibilidade de disputar o Senado. Isso Zé Carlinhos considera viável, talvez. "Pode ser uma possibilidade", afirmou.

"Se o César retomar a capilaridade que ele tem no estado todo pode ser um ativo, um diferencial para o partido e para o Guerino", emendou.

Como o ex-prefeito de Linhares é mais conhecido no Norte do estado, Colnago poderia "estadualizar" o colega de partido.