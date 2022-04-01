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Reviravolta

"O candidato ao governo é Guerino", diz presidente em exercício do PSD, descartando Colnago

O ex-vice-governador César Colnago saiu do PSDB porque lá não poderia concorrer ao Palácio Anchieta e disse que disputaria internamente no PSD o posto com Guerino Zanon

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 19:31

Públicado em 

01 abr 2022 às 19:31
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Guerino Zanon renunciou ao cargo de Prefeito de Linhares, na noite desta quinta-feira (31)
Guerino Zanon renunciou ao cargo de Prefeito de Linhares, na noite desta quinta-feira (31) Crédito: Felipe Reis/PML
Em mais uma reviravolta no cenário político capixaba, o vice-presidente do PSD estadual, José Carlos da Fonseca Júnior, que assumiu o comando do partido após a saída de Neucimar Fraga, afirmou, nesta sexta-feira (1), que o candidato do partido ao governo do Espírito Santo é o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon e descartou o ex-vice-governador César Colnago como opção para o posto.
Colnago ingressou no PSD a convite de Zé Carlinhos, como é conhecido, e concedeu uma entrevista coletiva para dizer a plenos pulmões que o partido decidiria, mais à frente, quem seria o candidato: ele ou Guerino.
O ex-vice-governador saiu do PSDB justamente porque no ninho tucano não obteria legenda para disputar o Palácio Anchieta.
Pelo visto, no PSD também não terá.
"César tem todos os méritos para disputar o governo, mas ele sabe perfeitamente que as conversas que nós tivemos são nesse cenário em que ele é muito bem-vindo, mas o candidato ao governo é o Guerino Zanon", cravou Zé Carlinhos à coluna.
De acordo com ele, Colnago vai presidir o partido no Espírito Santo. Giuliano Nader vai ser o secretário-geral.
O ex-vice-governador também aventou a possibilidade de disputar o Senado. Isso Zé Carlinhos considera viável, talvez. "Pode ser uma possibilidade", afirmou.
"Se o César retomar a capilaridade que ele tem no estado todo pode ser um ativo, um diferencial para o partido e para o Guerino", emendou.
Como o ex-prefeito de Linhares é mais conhecido no Norte do estado, Colnago poderia "estadualizar" o colega de partido.
A coluna inclusive tratou dessa possibilidade, se o escolhido para encabeçar a chapa fosse Guerino. Mas, de acordo com Zé Carlinhos, o acordo sempre foi esse mesmo.
Guerino deixou a prefeitura de Linhares na quinta-feira (31) e se filiou nesta sexta ao PSD, um dia depois de Colnago.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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