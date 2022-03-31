Os bastidores da saída de Colnago do PSDB e a reviravolta da entrada no PSD

Ex-vice-governador César Colnago assina ficha de desfiliação do PSDB, após 30 anos no partido Crédito: Letícia Gonçalves

A saída do ex-vice-governador César Colnago do PSDB, após 30 anos de filiação, e sua entrada no PSD, como anunciou nesta quarta-feira (30) , é marcada por meses de desencontros entre ele e o presidente estadual dos tucanos, Vandinho Leite , e pela ação de um aliado, o atual presidente estadual do PSD, José Carlos da Fonseca Júnior, o Zé Carlinhos.

O presidente do novo partido de Colnago é também próximo ao ex-governador Paulo Hartung (sem partido), outro convidado a ingressar no PSD, mas o ex-vice-governador diz que ele não teve participação nas tratativas.

O fato que, com a entrada de Colnago nos quadros do PSD, ele passa a competir internamente com o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, pela preferência para disputar o governo do estado. Guerino também é hartunguista.

O ex-vice-governador vê com naturalidade haver dois pré-candidatos no mesmo partido e conversou com Guerino sobre o assunto na própria casa do agora ex-tucano e em um hotel de Vitória na última segunda-feira (28).

"Vivi isso várias vezes (ter mais de um pré-candidato no mesmo partido). É da democracia interna. Eugênio tomou a decisão dele e eu respeito", afirmou.

Agora, o combinado no PSD é que quem estiver "em melhores condições", mais bem posicionado nas pesquisas e mais articulado, seja o candidato.

SENADO É OPÇÃO. VICE, NÃO

Se o escolhido não for Colnago, ele pode disputar o Senado, opção que também foi debatida com Zé Carlinhos. Já ser vice-governador, de novo, não está nos planos do ex-tucano.

"Quem vai decidir é o partido, os militantes, numa discussão interna", narrou Colnago, placidamente.

O clima no PSDB, que ele deixou para trás, era outro. Teve ligações não atendidas, mensagens não respondidas e um acirramento do distanciamento entre Colnago e Vandinho a partir de janeiro. "O PSDB local está muito próximo do governo (Casagrande) (...) o partido poderia até apoiar, embora não seja essa a minha posição, mas não assim, antecipadamente, sem discussão interna", afirmou o ex-vice-governador.

Em janeiro, conforme a coluna apurou, houve uma reunião da Executiva do partido, em que Colnago externou que queria ser candidato. Não houve resposta direta e nem discussão posterior.

Quando Colnago anunciou à coluna, em outubro do ano passado , que percorria municípios do Espírito Santo com o objetivo de ser candidato ao governo do estado, o presidente estadual do PSDB, Vandinho Leite, de pronto reagiu e, por meio de nota, afirmou que não havia nem discussão no partido sobre candidatura ao Palácio Anchieta.

O tempo foi passando e o ex-vice-governador sempre se manteve como pré-candidato ao governo. Concomitantemente, exercia um cargo comissionado na Assembleia Legislativa, o de secretário de gestão de pessoas, a convite do presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), que também é pré-candidato ao governo.

Ex-vice-governador César Colnago em entrevista concedida na casa dele, em Vitória Crédito: Letícia Gonçalves

Colnago pediu exoneração do cargo no último dia 11 , já se antecipando ao prazo de desincompatibilização, que termina em 2 de abril, e mais uma vez reforçou ser pré-candidato ao governo. O PSDB reforçou que "não há qualquer definição sobre candidatura própria da legenda ao governo do estado".

Durante todo esse tempo, Colnago, digamos, pregou sozinho no próprio partido. Nos bastidores o que se cogitava é que ele teria legenda para disputar o cargo de deputado estadual no ninho tucano.

De janeiro a março Vandinho não atendeu telefonemas e nem respondeu mensagens de Colnago.

Em entrevista coletiva no final da tarde desta quarta, o ex-vice-governador disse que contava com o apoio da direção nacional do PSDB para ser candidato ao governo, mas regionalmente a coisa não ia bem, como já era notório.

A coluna apurou que, no PSDB, o discurso era de postergar até meados de abril a decisão sobre ter ou não candidatura própria.

Embora o prazo de filiação de candidatos termine no dia 2, algumas vezes os partidos usam o subterfúgio de entregar os dados dos filiados com data retroativa, o que é possível fazer até o dia 18 de abril, quando aí acabam as chances mesmo.

Mas, nesse período, o partido foi ficando cada vez mais próximo de Casagrande. Até anunciou a filiação do ex-senador Ricardo Ferraço, que é próximo ao governador, com chances de disputar um cargo majoritário pelo partido (senador ou vice, por exemplo).

Colnago diz que a entrada de Ricardo não interferiu na decisão dele de sair do partido, que, àquela altura, já estava tomada.

O QUE DIZ O PSDB

Um tucano de alta plumagem avalia que se o partido abraçasse a pré-candidatura de Colnago isso atrapalharia a atração de outros quadros, mais próximos a Casagrande, como o ex-senador. Mas não havia a intenção de, mesmo posteriormente, ingressar na empreitada de disputar contra o socialista.

A coluna tentou, sem sucesso, falar com Vandinho Leite. O PSDB enviou uma nota, assinada pelo vice-presidente do partido, Oziel Andrade:

"O PSDB é um partido que preza e sempre prezou pela democracia e liberdade de escolha de seus filiados. Dessa forma, o tucanato capixaba recebe com muita naturalidade a desfiliação do ex-vice-governador César Colnago, agradecendo ao mesmo por sua contribuição e o desejando sucesso em sua jornada!".

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