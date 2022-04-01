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Eleições 2022

Encontro de Casagrande com Moro foi muito barulho por nada

No ES, tinha gente até elaborando o plano de governo do ex-juiz, que desistiu de disputar a Presidência da República e trocou o Podemos pelo União Brasil

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 11:06

Públicado em 

01 abr 2022 às 11:06
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro em conversa na residência oficial da Praia da Costa
Governador Renato Casagrande e o então pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro em conversa na Residência Oficial da Praia da Costa Crédito: Bruno Fritz/Divulgação
Causou furor o rápido encontro do governador Renato Casagrande (PSB) com o ex-juiz Sergio Moro, então filiado ao Podemos, em fevereiro. Petistas tomaram o ato como uma afronta, já que Moro é arquirrival do ex-presidente Lula e era pré-candidato à Presidência da República.
Afinal, Casagrande, além de não declarar apoio a Lula, ainda conversava amigavelmente com o ex-juiz. O governador tirou por menos, frisou ter sido um encontro apenas protocolar, mais pelo fato de o Podemos compor a base aliada ao Palácio Anchieta do que pelo próprio Moro.
O ex-juiz participou, na ocasião, de um grande encontro do Podemos, em Vila Velha, concedeu entrevistas e mostrou-se confiante como pré-candidato. Evocou propostas genéricas, como a criação de uma força-tarefa para combater a pobreza.
E ainda provocou o tal alvoroço pela passagem pela Residência Oficial da Praia da Costa.  Para quê? Nesta quinta-feira (31), Moro anunciou que, "nesse momento" abre mão da pré-candidatura ao Palácio do Planalto.
Pré-candidato à Presidência da República, Sergio Moro discursa em evento do Podemos em Vila Velha
Pré-candidato à Presidência da República, Sergio Moro discursa em evento do Podemos em Vila Velha Crédito: Bruno Fritz/Divulgação
Trocou o Podemos pelo União Brasil e lá, como ressaltou o deputado federal Felipe Rigoni, presidente do partido no Espírito Santo, a única oferta que está de pé é o ex-juiz disputar uma vaga de deputado federal por São Paulo.
No Espírito Santo ele havia amealhado aliados. O presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, fazia parte da equipe que elaborava o plano de governo do então pré-candidato à Presidência da República, na área do municipalismo.
O senador Marcos do Val (Podemos) divulgou-se ao lado de Moro quando da filiação dele ao Podemos e também passou a integrar o time, como organizador dos projetos na área de Segurança Pública.
A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, que, em fevereiro, também esteve no Espírito Santo exaltando o ex-juiz, disse que soube pela imprensa que ele estava deixando o partido.
Todos ficaram a ver navios. 
No Podemos, Moro chegou a propor ser candidato ao Senado pelo Paraná, o que tiraria a chance de reeleição do senador Álvaro Dias (Podemos-PR). Proposta rejeitada, desfecho inusitado.
No PT, local e nacional, quem perguntava, provocativamente, se Casagrande apoiava Lula ou Moro agora sabe que a segunda opção nem é uma opção.
Mas está longe de ser uma vitória para Lula. Os cerca de 8% de intenções de voto que Moro marcou no último Datafolha certamente não vão migrar para o petista. 
Quem tem mais a ganhar com isso é o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), a quem o ex-juiz serviu como Ministro da Justiça até o rompimento entre os dois.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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