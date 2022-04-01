Encontro de Casagrande com Moro foi muito barulho por nada

Governador Renato Casagrande e o então pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro em conversa na Residência Oficial da Praia da Costa Crédito: Bruno Fritz/Divulgação

Afinal, Casagrande, além de não declarar apoio a Lula, ainda conversava amigavelmente com o ex-juiz. O governador tirou por menos, frisou ter sido um encontro apenas protocolar, mais pelo fato de o Podemos compor a base aliada ao Palácio Anchieta do que pelo próprio Moro.

O ex-juiz participou, na ocasião, de um grande encontro do Podemos, em Vila Velha, concedeu entrevistas e mostrou-se confiante como pré-candidato. Evocou propostas genéricas , como a criação de uma força-tarefa para combater a pobreza.

Pré-candidato à Presidência da República, Sergio Moro discursa em evento do Podemos em Vila Velha Crédito: Bruno Fritz/Divulgação

Trocou o Podemos pelo União Brasil e lá, como ressaltou o deputado federal Felipe Rigoni , presidente do partido no Espírito Santo, a única oferta que está de pé é o ex-juiz disputar uma vaga de deputado federal por São Paulo.

No Espírito Santo ele havia amealhado aliados. O presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, fazia parte da equipe que elaborava o plano de governo do então pré-candidato à Presidência da República, na área do municipalismo.

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, que, em fevereiro, também esteve no Espírito Santo exaltando o ex-juiz, disse que soube pela imprensa que ele estava deixando o partido.

Todos ficaram a ver navios.

No Podemos, Moro chegou a propor ser candidato ao Senado pelo Paraná, o que tiraria a chance de reeleição do senador Álvaro Dias (Podemos-PR). Proposta rejeitada, desfecho inusitado.

No PT, local e nacional, quem perguntava, provocativamente, se Casagrande apoiava Lula ou Moro agora sabe que a segunda opção nem é uma opção.

Mas está longe de ser uma vitória para Lula. Os cerca de 8% de intenções de voto que Moro marcou no último Datafolha certamente não vão migrar para o petista.