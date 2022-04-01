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Para surpresa de ninguém

Sem surpresas, Guerino Zanon troca o MDB pelo PSD e critica governo Casagrande

Ex-prefeito de Linhares é pré-candidato ao governo do ES. Presidente do MDB estadual, Rose de Freitas não estava sabendo do ato de desfiliação, mas disse respeitar decisão

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 11:50

Públicado em 

01 abr 2022 às 11:50
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Guerino Zanon renunciou ao cargo de Prefeito de Linhares, na noite desta quinta-feira (31)
Guerino Zanon renunciou ao cargo de Prefeito de Linhares, na noite desta quinta-feira (31) Crédito: Felipe Reis/PML
O agora ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon desfiliou-se do MDB nesta sexta-feira (1), um dia após renunciar ao mandato. Ele é pré-candidato ao governo do Espírito Santo e, em "carta aberta ao MDB e ao povo capixaba", disse lamentar "enormemente a vinculação do partido à tentativa de reeleição do atual governador (Renato Casagrande), uma opção clara pelos mesmos velhos caminhos, com os quais não posso compactuar".
A presidente do MDB estadual, senadora Rose de Freitas, é aliada de Casagrande. Procurada pela coluna na manhã desta sexta, ela disse que ainda não havia recebido a carta e tampouco o pedido de desfiliação de Guerino. "Ele tem projeto de ser candidato, tenho que respeitar", comentou.
A saída de Guerino, no entanto, não pega Rose de surpresa. E a ninguém.
O ex-prefeito está de malas prontas para o PSD, partido no qual já se articulava, nos bastidores, diante da impossibilidade de concorrer ao Palácio Anchieta pelo MDB.
"O Espírito Santo precisa construir uma nova história (...) É essa certeza que levo comigo para o PSD", finaliza Guerino na carta.
É a primeira vez que ele manifesta, publicamente, a intenção de disputar o governo do estado.  "Saio do MDB para me juntar a um novo grupo de pessoas que querem um Espírito Santo moderno, com uma gestão eficiente e que valoriza quem quer inovar e crescer", diz o texto.
Não se trata de questão de idade, mas o "novo grupo" ao qual Guerino se junta não é tão novo assim. No comando do PSD está José Carlos da Fonseca Júnior, antigo aliado do ex-governador Paulo Hartung (sem partido), como, aliás, o é o próprio Guerino.
Como a coluna já pontuou por ocasião da saída dele da Prefeitura de Linhares, um dos desafios do agora também ex-emedebista é convencer que, aos 65 anos, sendo 26 deles na vida pública, e com cinco mandatos como prefeito, ele possa representar alguma novidade. 
Em tempo: no PSD para o qual Guerino parte está também o ex-vice-governador César Colnago, que se coloca como pré-candidato ao Palácio Anchieta.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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