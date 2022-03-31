Curtas políticas: Ted Conti desiste de assumir cargo no governo Casagrande

João Batista Conti, o Ted Conti Crédito: Agência Câmara

Em contato com a coluna nesta quinta-feira (31), ele disse que reavaliou a questão e, como é pré-candidato a deputado federal, ficaria inviável cumprir o expediente.

Se decidisse exercer o cargo comissionado, isso se daria por apenas três meses, uma vez que a legislação eleitoral obrigaria a desincompatibilização em 2 de julho. O salário de assessor especial nível III QCE-1, o que caberia a ele, é de R$ 9,6 mil brutos.

Ted, que era suplente, deixou a cadeira na Câmara dos Deputados depois que Paulo Foletto (PSB), eleito em 2018, retornou ao mandato.

Nesta quarta-feira (30), Ted disse que assumiria o cargo na Casa Civil para estar mais próximo do governador e ajudá-lo a se reeleger.

A nomeação, conforme a coluna apurou, não "pegou bem" em alguns círculos, inclusive entre outros comissionados ligados ao PSB.

OUTRA DESISTÊNCIA

Por falar em desistência, esta quinta está repleta delas. O ex-ministro da Justiça Sergio Moro desistiu de permanecer no Podemos e vai para o União Brasil. Desistiu também de disputar a Presidência da República.

De acordo com o deputado federal Felipe Rigoni , que preside o União Brasil no Espírito Santo, Moro vai ser candidato a deputado federal em São Paulo. "A proposta para o Moro é ser candidato a deputado federal. Não tem outra. E ele aceitou. Ele poderia ser (candidato à Câmara) pelo Podemos, mas aqui (no União) tem mais estrutura", afirmou.

O ex-juiz "puxaria" outros candidatos do partido para a Casa. Eis o interesse do União Brasil. Mas seria um encolhimento e tanto para as pretensões políticas de Moro.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), também está em vias de desistir da corrida presidencial e de desistir de desistir. De modo que esta colunista não vai nem arriscar.

CIRO FALOU, CIRO AVISOU

Em dezembro do ano passado, quando esteve no Espírito Santo , o pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) ironizou o fato de estar atrás de Sergio Moro nas pesquisas de intenção de voto. Ciro não avançou muitos pontos percentuais desde então, mas foi premonitório em um momento (ainda em dezembro, frise-se):

"Meses atrás você diria 'ah, mas o Luciano Huck tem mais pontos que você'. Cadê o Huck? O Eduardo Leite, que fizeram tudo ... Cadê ele? Agora é o Moro. Daqui uns meses eu vou dizer: Cadê o Moro?".

CORONEL RAMALHO NO PODEMOS

O ex-secretário estadual de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, assina nesta quinta-feira (31) a ficha de filiação ao Podemos. Ele consta como pré-candidato a deputado federal, mas quer mesmo mudar de lugar e disputar o Senado.

Isso, no entanto, não depende apenas dele, mas do entorno do governador Renato Casagrande (PSB), de quem é aliado, e da viabilidade eleitoral do próprio pré-candidato, que tem que ser testado.

Ele pode mudar de lugar na chapa no futuro.

JORGE SILVA NO REPUBLICANOS

O ex-deputado federal Jorge Silva vai assinar com o Republicanos, partido pelo qual vai tentar voltar à Câmara. Além dele, na chapa há nomes como o deputado federal Amaro Neto e o vereador de Vila Velha Devanir Ferreira.

"Minha estratégia é brigar pela segunda vaga. A primeira não tem como ser disputada porque há grande chance de Amaro ser o primeiro (o mais votado). Torço para que ele tenha a maior quantidade de votos possível para que, junto com os demais, a chapa possa eleger dois", pontuou Jorge Silva.

DÚVIDA

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, também é cotado para integrar a chapa de candidatos a deputado federal do Republicanos. Seria, se isso se confirmar, o terceiro integrante do primeiro escalão do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) na corrida por uma vaga na Câmara Federal.