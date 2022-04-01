Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Saída de Guerino da Prefeitura de Linhares acelera corrida ao Palácio Anchieta

Para ser mesmo candidato ao governo do estado, no entanto, Guerino precisa ter desempenho  superior ao de César Colnago, também abrigado no PSD

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 02:10

Públicado em 

01 abr 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Guerino Zanon discursa na Câmara de Linhares ao renunciar ao cargo de prefeito
Guerino Zanon discursa na Câmara de Linhares ao renunciar ao cargo de prefeito Crédito: Reprodução
Após bater cabeça no MDB, o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, articula-se no PSD, onde vai disputar espaço, amigavelmente (em tese), com o ex-vice-governador Cesar Colnago, egresso do ninho tucano e recém-filiado ao partido. Os dois são pré-candidatos ao governo do Espírito Santo. Essa corrida começa, mais acirradamente, a partir desta sexta-feira (1). Nesta quinta (31), Guerino anunciou a renúncia ao cargo de prefeito, cadeira que ocupou por cinco mandatos. Por imposição da legislação, ele teria que fazer isso até o próximo dia 2 para poder concorrer ao Palácio Anchieta.
Como a coluna mostrou, desde setembro ele tem ido além dos limites de Linhares pavimentando o caminho para a corrida eleitoral.
Nesta quinta, pela manhã, o ainda prefeito inaugurou uma unidade de saúde, no bairro Aviso, cercado de aliados e de líderes comunitários. Não deixou de cumprimentar também "o palhaço Risadinha", que estava na plateia. À noite, em tom mais formal, foi à Câmara Municipal e despediu-se da cidade sem dizer exatamente o motivo da partida, "por força da legislação eleitoral".
No discurso, burocrático, falou da própria trajetória, lembrou que passou 17 anos e 3 meses à frente da prefeitura e que, na eleição de 2006, para deputado estadual, conquistou "65.704 votos, marca ainda não batida até os dias atuais".
O desafio de Guerino, além de obter votos e, antes, intenções de votos relevantes, é garantir chapas para eleger deputados federais pelo PSD, algo crucial para qualquer partido. Ele já tem se movimentado nesse sentido, com o auxílio do ex-deputado federal Lelo Coimbra.
À frente do PSD está José Carlos da Fonseca Júnior, o Zé Carlinhos, responsável por guiar a legenda em meio às turbulências da primeira eleição sem coligações entre partidos para a eleição de deputados. Neucimar Fraga, ele mesmo deputado federal e então presidente estadual do partido, debandou, foi para o PP, por uma questão de sobrevivência, ou seja, aumentar as chances de reeleição.

Veja Também

Sem surpresas, Guerino Zanon troca o MDB pelo PSD e critica governo Casagrande

Os bastidores da saída de Colnago do PSDB e a reviravolta da entrada no PSD

Foi um feito de Zé Carlinhos a atração de César Colnago ao PSD, mas isso também passou por Guerino, segundo o próprio Colnago. Ficou combinado que, mais à frente, quem tiver melhores condições, for mais competitivo, assume a cabeça de chapa, por escolha dos integrantes do PSD. Quem for preterido apoia o outro. O plano B de Colnago é o Senado.
Se der Guerino, Colnago seria um bom puxador de votos para ele na Grande Vitória, uma vez que o veterano político de Linhares é mais conhecido pelas bandas do Norte. Se der Colnago, Guerino pode agir como articulador em prol do ex-tucano e também ser um cabo eleitoral no Norte.
No MDB, comandado pela senadora Rose de Freitas no Espírito Santo, o ex-prefeito não teria vez. Ela leva o partido a apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) e, como contrapartida, quer apoio do socialista à própria reeleição. O MDB local, de qualquer forma, está esfacelado, não teria envergadura para bancar uma candidatura ao Executivo estadual.
Curiosamente, o motivo que levou Colnago ao PSD também foi, indiretamente, o governador Casagrande. O PSDB já sinalizou que vai subir no palanque dele, logo, não emplacaria um concorrente ao Palácio Anchieta.
Além de Colnago, que é uma espécie de amigo e rival, Guerino também vinha se articulando com o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, outro pré-candidato ao governo. Erick é do Republicanos, mesmo partido do vice de Guerino, Bruno Marianelli, agora prefeito de Linhares até o final de 2024.
O ex-prefeito tem que se mostrar competitivo e imprimir marcas, para além do famoso bigode, se quiser mostrar que, aos 65 anos e com 26 anos de vida na política, pode significar mudança, renovação.

Correção

01/04/2022 - 12:15
Inicialmente a coluna informou que Bruno Marianelli ficaria à frente da Prefeitura de Linhares até o final de 2023. Na verdade, é até o final de 2024. A informação foi corrigida.

LEIA MAIS 

Curtas políticas: Ted Conti desiste de assumir cargo no governo Casagrande

Assembleia do ES "comeu mosca" ao aprovar sessão sobre golpe militar

Curtas políticas: Magno diz que não tem plano B e mira apenas o Senado

O que levou o superintendente da PF a desistir de disputar o governo do ES

Casagrande não endossa apoio exclusivo a Lula e defende "ampla aliança"

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Guerino Zanon Linhares Eleições 2022 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual
Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados