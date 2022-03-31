Moro desiste de disputar Presidência e será candidato a deputado por SP

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro Crédito: Carlos Alberto Silva

O ex-juiz Sergio Moro desistiu de disputar a Presidência da República e será candidato a deputado federal. Ele deixou o Podemos e se filia nesta quinta-feira (31) ao União Brasil para disputar o cargo parlamentar pelo estado de São Paulo.

A informação foi confirmada por Alexandre Leite, deputado federal e tesoureiro da sigla em São Paulo, e pela equipe de comunicação do ex-ministro do governo Jair Bolsonaro

Leite é um dos líderes da sigla em São Paulo, junto de seu pai, Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e de Antonio Rueda, presidente do diretório estadual.

Moro vinha sendo pressionado no Podemos a desistir da candidatura presidencial. A presidente do partido, Renata Abreu (SP), dizia a aliados não estar disposta a investir financeiramente numa campanha à Presidência.

A decisão do ex-juiz de trocar de partido foi tomada em decorrência dessas sinalizações de Renata e pela avaliação de que o Podemos preferia investir em candidaturas locais.