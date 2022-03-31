Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Moro desiste de disputar Presidência e será candidato a deputado por SP
Eleições 2022

Moro desiste de disputar Presidência e será candidato a deputado por SP

Moro vinha sendo pressionado no Podemos a desistir da candidatura presidencial. A presidente do partido, Renata Abreu (SP), dizia a aliados não estar disposta a investir financeiramente numa campanha à Presidência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2022 às 16:14

Publicado em 31 de Março de 2022 às 16:14

Sérgio Moro
O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro  Crédito: Carlos Alberto Silva
O ex-juiz Sergio Moro desistiu de disputar a Presidência da República e será candidato a deputado federal. Ele deixou o Podemos e se filia nesta quinta-feira (31) ao União Brasil para disputar o cargo parlamentar pelo estado de São Paulo. 
A informação foi confirmada por Alexandre Leite, deputado federal e tesoureiro da sigla em São Paulo, e pela equipe de comunicação do ex-ministro do governo Jair Bolsonaro.
Leite é um dos líderes da sigla em São Paulo, junto de seu pai, Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e de Antonio Rueda, presidente do diretório estadual.

Veja Também

Doria avisa que vai desistir de tentar Presidência e abre crise no PSDB

Eleições: governo exonera 9 ministros para disputa

Moro vinha sendo pressionado no Podemos a desistir da candidatura presidencial. A presidente do partido, Renata Abreu (SP), dizia a aliados não estar disposta a investir financeiramente numa campanha à Presidência.
A decisão do ex-juiz de trocar de partido foi tomada em decorrência dessas sinalizações de Renata e pela avaliação de que o Podemos preferia investir em candidaturas locais.
Diferentemente do Podemos, a União Brasil tem um fundo eleitoral e partidário robusto, além de ter mais tempo de televisão.

Veja Também

Curtas políticas: Ted Conti desiste de assumir cargo no governo Casagrande

Nésio Fernandes, secretário de Saúde do ES, define seu futuro político

Veja os secretários que deixam governo e prefeituras no ES para disputar eleições

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sergio Moro Eleições 2022 Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados