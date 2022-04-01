Curtas políticas: Paulo Hartung não vai ser candidato no ES

Ex-governador Paulo Hartung tem se movimentado no cenário nacional Crédito: Vitor Jubini

O ex-secretário da Casa Civil de Hartung, José Carlos da Fonseca Júnior, que está à frente do partido no estado, diz que, por aqui, ele também não vai disputar.

"A decisão ou não de se filiar é uma decisão dele com Kassab (presidente nacional do PSD). O que posso dizer é que ele não será candidato aqui no Espírito Santo", garantiu.

Havia a conjectura de que Hartung pudesse disputar o Senado.

LELO E LUIZA DEIXAM O MDB

Outro aliado de Hartung, o ex-deputado federal Lelo Coimbra, debandou do MDB. Ele encontrou abrigo no PSD, onde vai ser candidato a deputado federal. A ex-deputada estadual Luzia Toledo também já não é emedebista. Vai tentar voltar à Assembleia pelo Republicanos.

O cenário no MDB é "melancólico", traduziu Luzia. O partido, presidido pela senadora Rose de Freitas no estado, corre o risco de não ter chapas para disputar cargos de deputado federal e estadual.

QUINTINO NO PDT

Era só questão de tempo e nesta sexta se confirmou. O deputado estadual coronel Alexandre Quintino filiou-se ao PDT. Ele é um dos egressos do União Brasil. Tem uma postura de centro direita, mas acabou num partido de centro esquerda por circunstâncias eleitorais.

XAMBINHO NO PSC

O deputado estadual Alexandre Xambinho saiu do PL de Magno Malta e ingressou no PSC de Reginaldo Almeida, que é aliado ao Republicanos de Erick Musso. Xambinho é candidato à reeleição.

OUTRO FEDERAL TAMBÉM NÃO VAI

O superintendente da Polícia Federal Eugênio Ricas, que ensaiou se lançar ao Palácio Anchieta, decidiu não mexer com política e permanecer no cargo na PF após algumas reviravoltas no PSD local. Pois bem. Outro policial, desta vez integrante da Polícia Rodoviária Federal, também não vai disputar.

Trata-se do secretário estadual de Controle e Transparência, Edmar Camata. "A opção por não me candidatar tem a ver com o compromisso assumido com os organismos nacionais de controle e os projetos que vamos tocar", afirmou à coluna. Para concorrer, ele teria que deixar o cargo de secretário.

Camata chegou a dizer que queria brigar pelo Senado , vaga disputada inclusive entre os aliados do governador Renato Casagrande (PSB), entre os quais o secretário se insere. Em 2018, ele foi candidato a deputado federal pelo PSB, não se elegeu e teve cerca de 24 mil votos.

SECRETÁRIO DE PAZOLINI NA DISPUTA

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, o delegado da Polícia Civil Ícaro Ruginski, filiou-se ao PSC, aliado do Republicanos, para disputar uma cadeira na Câmara Federal. É mais um a deixar o primeiro escalão da prefeitura, o que é uma imposição da legislação eleitoral.

Neuzinha de Oliveira (PSDB), ex-secretária de Direitos Humanos, e a vice-prefeita Capitã Estéfane (Patriota) também estão no páreo por uma vaga na Câmara.

E MAIS POLÍCIA