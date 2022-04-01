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Eleições 2022

Curtas políticas: Paulo Hartung não vai ser candidato no ES

Veja também: mais um federal desiste de disputar as eleições; e dois da Polícia Civil (já conhecidos do público) se aventuram; PDT ganha mais um deputado estadual

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 19:08

Públicado em 

01 abr 2022 às 19:08
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Paulo Hartung
Ex-governador Paulo Hartung tem se movimentado no cenário nacional Crédito: Vitor Jubini
No limite do prazo de filiações partidárias – quem quer concorrer tem que se filiar até este sábado (2) –, o ex-governador Paulo Hartung segue "mergulhado". Disse apenas ao Estadão que não vai ser candidato a presidente da República pelo PSD e que nem convite para isso recebeu.
O ex-secretário da Casa Civil de Hartung, José Carlos da Fonseca Júnior, que está à frente do partido no estado, diz que, por aqui, ele também não vai disputar.
"A decisão ou não de se filiar é uma decisão dele com Kassab (presidente nacional do PSD). O que posso dizer é que ele não será candidato aqui no Espírito Santo", garantiu.
Havia a conjectura de que Hartung pudesse disputar o Senado.
LELO E LUIZA DEIXAM O MDB
Outro aliado de Hartung, o ex-deputado federal Lelo Coimbra, debandou do MDB. Ele encontrou abrigo no PSD, onde vai ser candidato a deputado federal. A ex-deputada estadual Luzia Toledo também já não é emedebista. Vai tentar voltar à Assembleia pelo Republicanos.
O cenário no MDB é "melancólico", traduziu Luzia. O partido, presidido pela senadora Rose de Freitas no estado, corre o risco de não ter chapas para disputar cargos de deputado federal e estadual.
QUINTINO NO PDT
Era só questão de tempo e nesta sexta se confirmou. O deputado estadual coronel Alexandre Quintino filiou-se ao PDT. Ele é um dos egressos do União Brasil. Tem uma postura de centro direita, mas acabou num partido de centro esquerda por circunstâncias eleitorais.
XAMBINHO NO PSC
O deputado estadual Alexandre Xambinho saiu do PL de Magno Malta e ingressou no PSC de Reginaldo Almeida, que é aliado ao Republicanos de Erick Musso. Xambinho é candidato à reeleição.
OUTRO FEDERAL TAMBÉM NÃO VAI
O superintendente da Polícia Federal Eugênio Ricas, que ensaiou se lançar ao Palácio Anchieta, decidiu não mexer com política e permanecer no cargo na PF após algumas reviravoltas no PSD local. Pois bem. Outro policial, desta vez integrante da Polícia Rodoviária Federal, também não vai disputar.
Trata-se do secretário estadual de Controle e Transparência, Edmar Camata. "A opção por não me candidatar tem a ver com o compromisso assumido com os organismos nacionais de controle e os projetos que vamos tocar", afirmou à coluna. Para concorrer, ele teria que deixar o cargo de secretário.
Camata chegou a dizer que queria brigar pelo Senado, vaga disputada inclusive entre os aliados do governador Renato Casagrande (PSB), entre os quais o secretário se insere. Em 2018, ele foi candidato a deputado federal pelo PSB, não se elegeu e teve cerca de 24 mil votos.
SECRETÁRIO DE PAZOLINI NA DISPUTA
O secretário de Segurança Urbana de Vitória, o delegado da Polícia Civil Ícaro Ruginski, filiou-se ao PSC, aliado do Republicanos, para disputar uma cadeira na Câmara Federal. É mais um a deixar o primeiro escalão da prefeitura, o que é uma imposição da legislação eleitoral. 
Neuzinha de Oliveira (PSDB), ex-secretária de Direitos Humanos, e a vice-prefeita Capitã Estéfane (Patriota) também estão no páreo por uma vaga na Câmara.
E MAIS POLÍCIA
A delegada da Polícia Civil Gracimeri Gaviorno, que já deixou o secretariado de Sérgio Vidigal, na Serra, filiou-se ao Republicanos e vai ser candidata a deputada estadual.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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