Pré-candidato a deputado federal, Philipe Lemos filia-se ao PDT

À 1h15 da madrugada deste domingo (3), chegou a informação: o jornalista Philipe Lemos filiou-se ao PDT, do prefeito da Serra, Sergio Vidigal
. Ele iria para o Avante, mas teve que mudar de planos. "O Avante é um parceiro. Tenho respeito e especial carinho. Estrategicamente, não era uma opção seguir no partido", afirmou Philipe. Ele pré-candidato a deputado federal e, no Avante, um partido de pouca expressão, a chapa para eleger deputados federais não era viável.
A mudança aconteceu no limite do prazo para filiações para quem quer disputar o pleito de 2022, que terminou no sábado (2).
O jornalista anunciou a saída da Rede Gazeta, a qual não pode mais integrar por exercer atividade político-partidária, no dia 8 de março. Ele tem como mentor o governador Renato Casagrande
(PSB) e, no PDT, encontrou abrigo em um partido da base aliada ao governo, embora tenha sido cortejado por siglas de fora da aliança.
A parceria com Avante é real, tanto que o presidente estadual do partido, Marcel Carone, ajudou a divulgar a filiação de Philipe ao PDT.
Há uma expectativa nos partidos de que, pela visibilidade que teve por ter sido apresentador de TV, o agora pedetista possa faturar uma quantidade significativa de votos. Philipe nunca se mostrou ligado a bandeiras específicas que pudessem identificá-lo, ideologicamente, com alguma das siglas.