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Eleições 2022

Pré-candidato a deputado federal, Philipe Lemos filia-se ao PDT

Jornalista iria para o Avante, mas para ter viabilidade eleitoral, escolheu o partido do prefeito da Serra, Sergio Vidigal

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 08:28

Públicado em 

03 abr 2022 às 08:28
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Jornalista Philipe Lemos assina ficha de filiação ao PDT
Jornalista Philipe Lemos assina ficha de filiação ao PDT, entre o presidente estadual do partido, Weverson Meireles, e o prefeito da Serra, Sergio Vidigal Crédito: Divulgação
À 1h15 da madrugada deste domingo (3), chegou a informação: o jornalista Philipe Lemos filiou-se ao PDT, do prefeito da Serra, Sergio Vidigal. Ele iria para o Avante, mas teve que mudar de planos. "O Avante é um parceiro. Tenho respeito e especial carinho. Estrategicamente, não era uma opção seguir no partido", afirmou Philipe. Ele pré-candidato a deputado federal e, no Avante, um partido de pouca expressão, a chapa para eleger deputados federais não era viável.
A mudança aconteceu no limite do prazo para filiações para quem quer disputar o pleito de 2022, que terminou no sábado (2).
O jornalista anunciou a saída da Rede Gazeta, a qual não pode mais integrar por exercer atividade político-partidária, no dia 8 de março. Ele tem como mentor o governador Renato Casagrande (PSB) e, no PDT, encontrou abrigo em um partido da base aliada ao governo, embora tenha sido cortejado por siglas de fora da aliança.
A parceria com Avante é real, tanto que o presidente estadual do partido, Marcel Carone, ajudou a divulgar a filiação de Philipe ao PDT.
Há uma expectativa nos partidos de que, pela visibilidade que teve por ter sido apresentador de TV, o agora pedetista possa faturar uma quantidade significativa de votos. Philipe nunca se mostrou ligado a bandeiras específicas que pudessem identificá-lo, ideologicamente, com alguma das siglas.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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