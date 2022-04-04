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Eleições 2022

"Não desço para estadual nem pelo cacete", diz o deputado federal Paulo Foletto

Pré-candidato à reeleição pelo PSB, Foletto, que tem base eleitoral em Colatina, garante que não vai mudar o cargo que almeja

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 11:20

Públicado em 

04 abr 2022 às 11:20
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Então secretário de Agricultura, Paulo Foletto discursa no congresso estadual do PSB
Então secretário de Agricultura, Paulo Foletto discursa no congresso estadual do PSB Crédito: Helio Filho/Divulgação
Não é de hoje a coluna tem ouvido, por parte de integrantes de outros partidos, que o PSB poderia passar por uma sensível mudança: a retirada do deputado Paulo Foletto da disputa pela reeleição. Ele "desceria" para a chapa que abriga os pré-candidatos a deputado estadual do partido.
"Não sei quem inventou isso. Não desço nem pelo cacete, pode escrever aí", afirmou Foletto nesta segunda-feira (4). Ele tem base eleitoral em Colatina.
O deputado ficou licenciado do mandato enquanto exercia o cargo de secretário estadual de Agricultura do governo Renato Casagrande (PSB). Reassumiu o posto na semana passada e, para isso, Ted Conti (PSB), o suplente, perdeu o lugar.
Ted também disputa uma vaga na Câmara, assim como a vice-governadora Jacqueline Moraes, o deputado estadual Freitas e outros.
A chapa do PSB ficou competitiva, reconhecem até mesmo os adversários, com possibilidade de eleger até dois deputados federais.
Se Foletto "descesse" para estadual, a coisa mudaria de figura. "Aí poderíamos eleger apenas um, a competição (dentro da chapa) ficaria muito acirrada, até o clima entre os candidatos muda quando isso acontece", avaliou o deputado.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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