"Não desço para estadual nem pelo cacete", diz o deputado federal Paulo Foletto

Não é de hoje a coluna tem ouvido, por parte de integrantes de outros partidos, que o PSB poderia passar por uma sensível mudança: a retirada do deputado Paulo Foletto da disputa pela reeleição. Ele "desceria" para a chapa que abriga os pré-candidatos a deputado estadual do partido.
"Não sei quem inventou isso. Não desço nem pelo cacete, pode escrever aí", afirmou Foletto nesta segunda-feira (4). Ele tem base eleitoral em Colatina
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O deputado ficou licenciado do mandato enquanto exercia o cargo de secretário estadual de Agricultura do governo Renato Casagrande
(PSB). Reassumiu o posto na semana passada e, para isso, Ted Conti (PSB), o suplente, perdeu o lugar.
Ted também disputa uma vaga na Câmara, assim como a vice-governadora Jacqueline Moraes, o deputado estadual Freitas e outros.
A chapa do PSB ficou competitiva, reconhecem até mesmo os adversários, com possibilidade de eleger até dois deputados federais.
Se Foletto "descesse" para estadual, a coisa mudaria de figura. "Aí poderíamos eleger apenas um, a competição (dentro da chapa) ficaria muito acirrada, até o clima entre os candidatos muda quando isso acontece", avaliou o deputado.