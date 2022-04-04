"Não desço para estadual nem pelo cacete", diz o deputado federal Paulo Foletto

Então secretário de Agricultura, Paulo Foletto discursa no congresso estadual do PSB Crédito: Helio Filho/Divulgação

Não é de hoje a coluna tem ouvido, por parte de integrantes de outros partidos, que o PSB poderia passar por uma sensível mudança: a retirada do deputado Paulo Foletto da disputa pela reeleição. Ele "desceria" para a chapa que abriga os pré-candidatos a deputado estadual do partido.

"Não sei quem inventou isso. Não desço nem pelo cacete, pode escrever aí", afirmou Foletto nesta segunda-feira (4). Ele tem base eleitoral em Colatina

O deputado ficou licenciado do mandato enquanto exercia o cargo de secretário estadual de Agricultura do governo Renato Casagrande (PSB). Reassumiu o posto na semana passada e, para isso, Ted Conti (PSB), o suplente, perdeu o lugar.

Ted também disputa uma vaga na Câmara, assim como a vice-governadora Jacqueline Moraes, o deputado estadual Freitas e outros.

A chapa do PSB ficou competitiva, reconhecem até mesmo os adversários, com possibilidade de eleger até dois deputados federais.