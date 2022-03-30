Assembleia do ES recua e derruba sessão em homenagem à ditadura

A Assembleia Legislativa acaba de derrubar a Sessão Especial que iria homenagear a ditadura militar nesta quinta-feira (31), data dos 58 anos do golpe de 64. Por 15 votos contra a sessão e seis a favor, os deputados desistiram do vexame, após pedido formal da OAB-ES e requerimento da deputada Iriny Lopes (PT). A sessão especial foi requerida pelo Capitão Assumção (PL).
Votaram pela derrubada da sessão os seguintes deputados: Adilson Espíndula, Bruno Lamas, Dary Pagung, Emílio Mameri, Freitas, Gandini, Hudson Leal, Iriny, Janete, Luciano Machado, Durão, Marcos Garcia, Marcos Madureira, Raquel Lessa, Sergio Majeski.
Votaram a favor da sessão em homenagem à ditadura: Carlos Von, Assumção, Danilo Bahiense, Marcos Mansur, Theodorico Ferraço e Torino Marques.
Não votaram: Alexandre Quintino, Hércules Silveira, Rafael Favatto, José Esmeraldo, Marcelo Santos, Renzo, Vandinho Leite, Xambinho.