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Leonel Ximenes

Assembleia do ES recua e derruba sessão em homenagem à ditadura

Sessão especial seria realizada nesta quinta-feira (31), data dos 58 anos do golpe militar de 1964

Públicado em 

30 mar 2022 às 09:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Ellen Campanharo/Ales
A Assembleia Legislativa acaba de derrubar a Sessão Especial que iria homenagear a ditadura militar nesta quinta-feira (31), data dos 58 anos do golpe de 64. Por 15 votos contra a sessão e seis a favor, os deputados desistiram do vexame, após pedido formal da OAB-ES e requerimento da deputada Iriny Lopes (PT). A sessão especial foi requerida pelo Capitão Assumção (PL).
Votaram pela derrubada da sessão os seguintes deputados: Adilson Espíndula, Bruno Lamas, Dary Pagung, Emílio Mameri, Freitas, Gandini, Hudson Leal, Iriny, Janete, Luciano Machado, Durão, Marcos Garcia, Marcos Madureira, Raquel Lessa, Sergio Majeski.
Votaram a favor da sessão em homenagem à ditadura: Carlos Von, Assumção, Danilo Bahiense, Marcos Mansur, Theodorico Ferraço e Torino Marques. 
Não votaram: Alexandre Quintino, Hércules Silveira, Rafael Favatto, José Esmeraldo, Marcelo Santos, Renzo, Vandinho Leite, Xambinho.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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