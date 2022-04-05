Fim da novela: Doutor Hércules se filia ao Patriota para disputar a reeleição

Deputados estaduais Rafael Favatto e Doutor Hércules Crédito: Divulgação

Ao empurrar o anúncio, inicialmente, para depois do prazo que os partidos enviam a lista de filiados à Justiça Eleitoral – que, na verdade, é dia 12 de abril –, Hércules dava a entender que pretendia obter uma filiação extemporânea. Para isso, bastaria colocar uma data retroativa na ficha.

Mas ele diz que não foi assim. Está filiado desde o dia 1º ao Patriota e apenas tentou, primeiro, ingressar no PSB do governador Renato Casagrande. Hércules preencheu um cadastro no site do partido, mas o documento não foi, e nem seria, homologado pelo presidente estadual, Alberto Gavini, ou pela direção municipal do PSB. Palavras do próprio Gavini.

Assim, Hércules, que perambulou por diversos partidos da base de Casagrande em busca de abrigo, ficaria a ver navios, sem um partido para disputar a reeleição.

Casagrande bem que tentou ajudar, mas o deputado era rechaçado pelas siglas por ser considerado bom de voto, para estadual. E não queria ser candidato a deputado federal.

"Já estava filiado desde o dia 1º, mas ainda tinha esperança de ir para o PSB. Como fui preterido ...", afirmou Hércules à coluna nesta terça.

Favatto e Hércules são amigos e ambos são de Vila Velha. O primeiro é pré-candidato a deputado federal. "Vamos fazer um dobradinha 100% saúde", brincou Favatto, que também é médico.

ERICK MUSSO NA JOGADA

Algo que chama a atenção é que Favatto diz que o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), ajudou na alocação de Hércules no Patriota. "Ele só reforçou uma proximidade que já existia", pontuou. Erick é pré-candidato ao governo do estado.

Questionado sobre quem pretende apoiar na corrida para o Palácio Anchieta, Hércules, que até recentemente era casagrandista, respondeu, de pronto: "Eu apoio o candidato que o meu partido apoiar".