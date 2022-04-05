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Eleições 2022

Fim da novela: Doutor Hércules se filia ao Patriota para disputar a reeleição

Deputado estadual tentou se filiar ao PSB de Renato Casagrande, mas foi barrado. Agora, diz que vai apoiar o candidato ao governo que o Patriota escolher

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 20:14

Públicado em 

05 abr 2022 às 20:14
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputados estaduais Rafael Favatto e Doutor Hércules
Deputados estaduais Rafael Favatto e Doutor Hércules Crédito: Divulgação
Nesta segunda-feira (4) mesmo o deputado Doutor Hércules disse que falaria sobre filiação partidária apenas no próximo dia 9. Nesta terça (5), no entanto, disse que está filiado ao Patriota, presidido no Espírito Santo pelo também deputado estadual Rafael Favatto, desde sexta-feira (1), prazo limite da janela partidária.
Ao empurrar o anúncio, inicialmente, para depois do prazo que os partidos enviam a lista de filiados à Justiça Eleitoral – que, na verdade, é dia 12 de abril –, Hércules dava a entender que pretendia obter uma filiação extemporânea. Para isso, bastaria colocar uma data retroativa na ficha. 
Mas ele diz que não foi assim. Está filiado desde o dia 1º ao Patriota e apenas tentou, primeiro, ingressar no PSB do governador Renato Casagrande. Hércules preencheu um cadastro no site do partido, mas o documento não foi, e nem seria, homologado pelo presidente estadual, Alberto Gavini, ou pela direção municipal do PSB. Palavras do próprio Gavini.
Assim, Hércules, que perambulou por diversos partidos da base de Casagrande em busca de abrigo, ficaria a ver navios, sem um partido para disputar a reeleição.
Casagrande bem que tentou ajudar, mas o deputado era rechaçado pelas siglas por ser considerado bom de voto, para estadual. E  não queria ser candidato a deputado federal.
Hércules deixou o MDB na sexta-feira porque lá não há vislumbre de uma chapa competitiva para disputar as eleições à Assembleia. Naquele dia e no sábado (2), disse à coluna que ainda não havia se filiado a um novo partido.
"Já estava filiado desde o dia 1º, mas ainda tinha esperança de ir para o PSB. Como fui preterido ...", afirmou Hércules à coluna nesta terça.
Favatto e Hércules são amigos e ambos são de Vila Velha. O primeiro é pré-candidato a deputado federal. "Vamos fazer um dobradinha 100% saúde", brincou Favatto, que também é médico.
ERICK MUSSO NA JOGADA
Algo que chama a atenção é que Favatto diz que o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), ajudou na alocação de Hércules no Patriota. "Ele só reforçou uma proximidade que já existia", pontuou.  Erick é pré-candidato ao governo do estado.
Questionado sobre quem pretende apoiar na corrida para o Palácio Anchieta, Hércules, que até recentemente era casagrandista, respondeu, de pronto: "Eu apoio o candidato que o meu partido apoiar".
O Patriota, de acordo com Favatto, somente vai definir isso em julho.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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