Doutor Hércules espera ser salvo na última hora

Deputado estadual Doutor Hércules Crédito: Ana Salles/Ales

O deputado estadual Doutor Hércules bateu à porta de diversos partidos, que não foram abertas para ele disputar a reeleição. Então, fez uma solicitação online para se filiar ao PSB do governador Renato Casagrande

Mas o pedido não foi homologado. "Isso é um pedido, que qualquer um pode fazer, mas quem homologa ou não a filiação é o presidente municipal ou o estadual. E nós não homologamos. Ele não está filiado ao PSB", afirmou o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini.

"Ele nos procurou diversas vezes e eu falei que não tem espaço para ele na nossa chapa. Ele não vai ser candidato pelo PSB. Já falei isso para ele e, se ele continuar insistindo nisso, vai ficar ruim para ele", complementou Gavini.

Nesta segunda-feira (4), o deputado estadual disse à coluna que vai falar sobre filiação somente após o dia 9 de abril: "Dia 8 é o prazo que os partidos têm para enviar à Justiça Eleitoral a lista de filiados. Vou esperar até lá".

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) informou, no entanto, que o prazo vai até o dia 12 de abril.

Como tem mandato, Hércules tinha até a última sexta-feira (1) para trocar de partido, era o prazo da janela partidária. Mas ao menos até a noite de sábado ele não havia obtido sucesso. Não é raro aparecerem filiações extemporâneas, com data retroativa.

Os partidos disseram não a Hércules porque consideram que ele tem eleitores consolidados e isso atrapalharia outros candidatos da mesma legenda. Mesmo com o esforço de Casagrande entre os partidos aliados, não foi possível encaixá-lo.

Pelo MDB, ao qual estava filiado, ele também não teria como concorrer porque a sigla, até agora, não conseguiu formar chapas competitivas para disputar vagas de deputado estadual e federal. Hércules saiu do MDB ainda na sexta-feira.

Foi mais um a debandar do partido, que vive um mau momento no estado . O próprio Hércules, por fatores que extrapolam o MDB, também não está em seu melhor momento na longa trajetória política. O deputado tem 82 anos de idade.

AJUDA AO PODEMOS

O PSB prestou apoio ao Podemos, outro partido da base aliada a Casagrande, e cedeu Gedson Merízio para compor a chapa de candidatos a deputado federal da legenda comandada pelo ex-secretário de Governo Gilson Daniel.

Merízio disputou, sem sucesso, a Prefeitura de Guarapari em 2020. O Podemos viveu dias atribulados para angariar nomes viáveis na disputa por cadeiras na Câmara dos Deputados. Perdeu o médico Gustavo Peixoto, que foi para o União Brasil.