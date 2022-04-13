Vice-presidente do PTB rechaça aliança com "PL mensaleiro", mas no ES partidos caminham juntos

O ex-deputado Roberto Jefferson em protesto a favor das armas em Brasília Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress/Arquivo

O PTB, do ex-deputado federal Roberto Jefferson, é unha e carne com o PL no Espírito Santo. Por aqui, os petebistas apoiam o também ex-deputado Carlos Manato , pré-candidato ao governo pelo partido de Jair Bolsonaro

A esposa de Manato, Soraya Manato , é deputada federal pelo PTB, para onde migrou após deixar o PSL.

Mas, se depender de Ana Lucia Francisco, esposa de Roberto Jefferson e vice-presidente do PTB, a parceria não deve ser longeva.

"Não apoiaremos senadores e governadores filiados ao PL, partido do Centrão mensaleiro, que fez tudo para nos prejudicar. Escreveremos Bolsonaro em nossa propaganda, não escreveremos 22 (número do PL)", disse Ana Jefferson, como é conhecida, em mensagem enviada a dirigentes do PTB.

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso e condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no mensalão, esquema de compra de votos de congressistas no governo do PT.

O próprio Roberto Jefferson, no entanto, cumpriu pena pelos mesmos crimes também no mensalão. Ele está em prisão domiciliar, desta vez por ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)

O PL integra o Centrão , grupo de partidos fisiológicos que apoia Bolsonaro. Como a mensagem da esposa de Jefferson explicita, com o presidente está tudo bem formar aliança, apesar da proximidade com essas siglas e de Bolsonaro ser filiado ao PL.

Quanto aos possíveis impactos da afirmação de Ana Jefferson no Espírito Santo, tanto o PTB quanto Manato dizem que nada vai abalar a parceria.

Soraya Manato (PTB), Carlos Manato (PL), Magno Malta (PL) e Capitão Augusto (PL) em entrevista coletiva no lançamento da pré-candidatura de Manato Crédito: Letícia Gonçalves

"Aqui está tudo certo. O PL, em alguns estados, está inclusive apoiando partidos de esquerda. O PTB não apoia partidos de esquerda. Ela falou nesse sentido. As alianças do PTB com o PL vão ser avaliadas pela nacional.No Espírito Santo não temos esse problema. Nosso candidato a presidente é Bolsonaro. Nosso candidato a governador é Manato", cravou Tenente Assis, pré-candidato a deputado federal pelo PTB.

Ele é militar da ativa e, logo, não pode ter filiação partidária, mas tem influência na sigla.

"No Rio de Janeiro o PL está lançando para o Senado o Romário, à reeleição. No PTB, o candidato é o Daniel Silveira, então lá dificilmente vai ter uma aliança. Em São Paulo, um grupo declarou apoio ao candidato do PSDB (Rodrigo Garcia), mas aqui não tem esse tipo de problema", complementou Assis.

O PL tem como pré-candidato ao Senado no Espírito Santo o presidente estadual da legenda, o ex-senador Magno Malta.