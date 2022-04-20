Quatro vereadores perdem o mandato no ES por candidatura laranja

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo proferiu a decisão por maioria de votos Crédito: Carlos Alberto Silva

Em 2020, Silvana Monteiro disputou uma vaga na Câmara Municipal de Rio Bananal , no interior do Espírito Santo. No dia 15 de novembro daquele ano, no entanto, nem ela votou nela mesma. Como resultado, obteve zero voto.

Silvana recebeu R$ 75 para fazer campanha. Não fez. Nem no Facebook postou o número de urna. Ela disputava, em tese, pelo partido Republicanos. Para a Justiça Eleitoral, houve aí mais do que um desânimo ou desistência tácita e sim uma fraude.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) manteve, nesta segunda-feira (18), sentença de primeiro grau que determinou a anulação de todos os votos recebidos pelos candidatos do Republicanos a vereador em Rio Bananal.

Com isso, os quatro vereadores eleitos pela legenda em 2020 vão perder os mandatos: Erivelto Ferrarini, Gean Marciel França, Luiz Orione Mereguete e Vilson Teixeira Gonçalves. Este foi o mais votado do município, opção de 873 eleitores.

Pela legislação eleitoral, 30% das vagas destinadas a candidatos a cargos proporcionais (vereador e deputado) devem ser de um gênero e 70%, de outro. Na prática, o menor percentual é destinado às mulheres.

Para cumprir a meta, há partidos que usam de certos artifícios, como manter candidatas só para constar, sem que elas estejam realmente na disputa. São as candidaturas laranjas. Isso, se comprovado, configura fraude à cota de gênero.

Silvana foi candidata a vereadora em 2016 também, por outro partido. Na ocasião, recebeu 12 votos.

A defesa dos vereadores que vão perder os cargos, capitaneada pelo advogado Ludgero Liberato, argumentou, ao TRE, que a candidata não foi votar porque estava trabalhando em Linhares no dia do pleito. E nem o marido votou nela porque houve uma desistência tácita.

"Ela teve zero voto e não foi nem votar. Não fez prestação de contas parcial e teve movimentação financeira pífia, de R$ 75, o menor valor entre todos os candidatos e candidatas desse partido em Rio Bananal, somente para um santinho", rebateu Helio Maldonado, advogado que representa candidatos a vereador de outros partidos, que acionaram a Justiça Eleitoral.

Silvana Monteiro, candidata a vereadora em Rio Bananal em 2020 Crédito: Reprodução/DivulgaCand

O relator do caso no tribunal, Lauro Coimbra, ressaltou que não há provas de que houve desistência, já que ela nem começou a fazer campanha.

A defesa também afirmou que Silvana apareceu na propaganda de rádio que divulgou os candidatos do partido.

"Seria natural e esperado por todos que a candidata ao menos postasse em seu Facebook qualquer informação sobre sua candidatura. Ao menos o número de urna aos seus 516 seguidores", destacou o relator ao votar.

"Pude verificar ainda que os 15 candidatos lançados pelo partido obtiveram, juntos, 3.298 votos. O mais votado obteve 873. Desses 3.298 votos, apenas 234 foram destinados às cinco candidatas, apenas 7%. A candidata mais bem votada do Republicanos teve 146 votos. A candidata Silvana foi a única com votação zerada no município", prosseguiu, no voto de relatoria.

A maioria dos integrantes do TRE seguiu o entendimento do relator. Assim, quatro dos 11 vereadores de Rio Bananal vão perder os assentos na Casa.

Não vai ser preciso realizar uma nova eleição. Com a anulação dos mais de 3 mil votos, vai ser preciso recalcular os votos válidos e apontar novos quatro eleitos, que vão ser de outros partidos.

Os quatro parlamentares que perderam o mandato têm que deixar os cargos assim que a decisão do TRE for publicada.