Patriota declara apoio a Erick Musso na disputa pelo governo do ES

Deputados estaduais Rafael Favatto e Erick Musso Crédito: Divulgação

O Patriota, presidido no estado pelo deputado estadual Rafael Favatto , declarou nesta segunda-feira (18), apoio à eleição do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), ao governo do Espírito Santo.

Favatto faz parte do grupo de Erick na Assembleia, os dois são próximos. Mas o Patriota também pendia para o governador Renato Casagrande (PSB). Favatto não faz oposição ao socialista.

"Você (dirigindo-se a Erick Musso) fez um excelente trabalho na Assembleia Legislativa. A mais transparente, a mais correta, a que tem diálogo com a nossa população. Hoje estou aqui como presidente do Patriota anunciando a nossa aliança rumo ao governo do estado. Erick Musso governador", afirmou Favatto.

Erick agradeceu o apoio: “Nossa caminhada, juntos, é para buscar a renovação e a transformação de que o Espírito Santo precisa neste momento".

Além do Patriota, Erick conta com o PSC e o Agir 36 (antigo PTC).

Na sessão da Assembleia desta segunda-feira, a primeira exclusivamente presencial em meio à pandemia de Covid-19, o presidente da Assembleia e Favatto conversaram bastante à Mesa Diretora da Casa.

Recentemente, o Patriota filiou o deputado estadual Doutor Hércules que, egresso do MDB, bateu à porta de diversos partidos, como o PSB de Casagrande. Foi preterido e, com o endosso de Erick, encontrou outra legenda.

Hércules, até então casagrandista, já avisou que apoiaria ao Palácio Anchieta o candidato que o Patriota escolhesse. Está feita a escolha.