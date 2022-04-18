Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Patriota declara apoio a Erick Musso na disputa pelo governo do ES

Partido é presidido no estado pelo deputado estadual Rafael Favatto

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 18:56

Públicado em 

18 abr 2022 às 18:56
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputados estaduais Rafael Favatto e Erick Musso
Deputados estaduais Rafael Favatto e Erick Musso Crédito: Divulgação
O Patriota, presidido no estado pelo deputado estadual Rafael Favatto, declarou nesta segunda-feira (18), apoio à eleição do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), ao governo do Espírito Santo.
Favatto faz parte do grupo de Erick na Assembleia, os dois são próximos. Mas o Patriota também pendia para o governador Renato Casagrande (PSB). Favatto não faz oposição ao socialista.
"Você (dirigindo-se a Erick Musso) fez um excelente trabalho na Assembleia Legislativa. A mais transparente, a mais correta, a que tem diálogo com a nossa população. Hoje estou aqui como presidente do Patriota anunciando a nossa aliança rumo ao governo do estado. Erick Musso governador", afirmou Favatto.
Erick agradeceu o apoio: “Nossa caminhada, juntos, é para buscar a renovação e a transformação de que o Espírito Santo precisa neste momento".
Além do Patriota, Erick conta com o PSC e o Agir 36 (antigo PTC).
Na sessão da Assembleia desta segunda-feira, a primeira exclusivamente presencial em meio à pandemia de Covid-19, o presidente da Assembleia e Favatto conversaram bastante à Mesa Diretora da Casa.
Recentemente, o Patriota filiou o deputado estadual Doutor Hércules que, egresso do MDB, bateu à porta de diversos partidos, como o PSB de Casagrande. Foi preterido e, com o endosso de Erick, encontrou outra legenda.
Hércules, até então casagrandista, já avisou que apoiaria ao Palácio Anchieta o candidato que o Patriota escolhesse. Está feita a escolha.
Curiosamente, o vereador de Vitória Gilvan da Federal alegou, para sair do Patriota fora da janela partidária, que o partido apoiava Casagrande e, por ser de direita, não poderia permanecer na legenda. Foi para o PL do ex-senador Magno Malta.
Mas, como fez isso sem a permissão do Patriota e fora do período em que a legislação permite a migração, vai ser alvo de processo e pode perder o mandato.

LEIA MAIS 

Casagrande e o enigma do Senado no ES

Curtas políticas: a volta dos que não foram

"Sem pressão e sem tensão": como o PSB tenta convencer o PT a não lançar Contarato no ES

Vice-presidente do PTB rechaça aliança com "PL mensaleiro", mas no ES partidos caminham juntos

O troca-troca partidário e o empreendedorismo político

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Erick Musso Rafael Favatto Patriota (partido) Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados