Prefeitos abandonam partidos para apoiar Casagrande

Governador Renato Casagrande deve tentar a reeleição Crédito: Governo do Estado

Partidos como Republicanos e PSD partiram para projetos próprios quando o assunto é a corrida pelo Palácio Anchieta. O Republicanos tem a pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso . O PSD, a do ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon

Prefeitos casagrandistas, descontentes com o rumo que seus partidos tomaram, resolveram reagir e pediram desfiliação.

Assim, o Republicanos perdeu ao menos os prefeitos de Sooretama, Alessandro Broedel, de Ibatiba, Luciano Pingo, e de Guaçuí, Luiz Jauhar.

Broedel filiou-se ao PSB, Pingo, ao Pros e Jauhar, ao Podemos. "Vamos apoiar o governador Casagrande", reafirmou, nesta segunda-feira (18), o prefeito de Guaçuí.

Assim, de 10 prefeitos, o Republicanos caiu para 6.

Já o PSB passou de 13 para 14.

O PSD também perdeu quadros. O prefeito de Barra de São Franscisco, Enivaldo dos Anjos, saiu do partido para apoiar Casagrande.

O de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, foi pelo mesmo caminho. “Já declarei meu apoio ao governador Renato Casagrande nas eleições deste ano. Também vou continuar apoiando o presidente Jair Bolsonaro e em razão destes apoios e de outros também, não era conveniente mais permanecer no PSD”, afirmou Fontão.

E há expectativa de mais uma baixa a caminho.

Prefeitos são cabos eleitorais até para deputados estaduais e também para postulantes ao governo do estado. Normalmente, são governistas, principalmente os que administram pequenas cidades, que dependem mais de repasses do estado.

Em janeiro, o governo lançou, por exemplo, o novo Fundo Cidades , uma modalidade de transferência de recursos para os municípios mediante a apresentação de projetos executivos para obras estruturantes.

Ao contrário de deputados e vereadores, quem ocupa mandatos no Executivo (presidente da República, governador e prefeito) pode mudar de partido a qualquer momento, sem risco de perder o cargo.

Voltando ao Republicanos, o partido mantém a Prefeitura de Vitória, comandada por Lorenzo Pazolini , que é a principal vitrine entre os Executivos municipais.

Pazolini, inclusive, tem levado Erick Musso consigo a eventos públicos para tentar dar mais musculatura ao aliado.

O presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, preferiu não dar declarações a respeito da saída dos prefeitos.

A coluna apurou que os integrantes do partido preferem olhar o copo meio cheio. Nesta segunda, como a coluna mostrou, o Patriota anunciou apoio a Erick Musso . O partido, assim como outro aliado de Erick, o PSC, tem chapa completa para eleger deputados. São outros potenciais cabos eleitorais.