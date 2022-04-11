TRE aprova calendário e Itapemirim terá nova eleição em junho

Prefeito e vice foram cassados devido a nomeações de servidores feitas durante o ano eleitoral de 2020 e consideradas irregulares pela Justiça. Naquele ano, o número de comissionados cresceu 60% na prefeitura e, entre os estagiários, o aumento foi ainda mais expressivo: 510%. Além de perder o cargo, Thiago se tornou inelegível por oito anos.