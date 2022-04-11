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Votação suplementar

TRE aprova calendário e Itapemirim terá nova eleição em junho

A chapa composta por Thiago Peçanha e Nilton Santos foi cassada após condenação por abuso de poder político; José de Oliveira Lima é o prefeito interino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2022 às 19:44

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 19:44

Thiago Peçanha, prefeito de Itapemirim
Thiago Peçanha foi cassado e uma nova eleição será realizada em Itapemirim Crédito: Facebook Prefeitura de Itapemirim
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) aprovou, no início da noite desta segunda-feira (11), o calendário eleitoral para a realização das eleições suplementares no município de Itapemirim. A votação está programada para o dia 5 de junho, um domingo. 
A nova eleição foi motivada pela cassação da chapa composta por Thiago Peçanha e Nilton Santos, ambos do Republicanos, após serem condenados por abuso de poder político pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no último dia 31 de março. Não cabe recurso à decisão judicial. 
Prefeito e vice foram cassados devido a nomeações de servidores feitas durante o ano eleitoral de 2020 e consideradas irregulares pela Justiça. Naquele ano, o número de comissionados cresceu 60% na prefeitura e, entre os estagiários, o aumento foi ainda mais expressivo: 510%. Além de perder o cargo, Thiago se tornou inelegível por oito anos. 
Para o lugar de Thiago, foi conduzido José de Oliveira Lima, o Zé Lima (PDT),  que ocupava a presidência da Câmara de Vereadores, função agora exercida por Sérgio de Toledo Costa (PSDB). 
Mal tomou posse, o prefeito interino nomeou a esposa, Sueli de Andrade da Silva Lima, e o irmão Isaías de Oliveira Lima, como secretários municipais. Segundo a assessoria da prefeitura, ambos são pessoas de confiança e que assumiram a função pelo fato de não ter havido tempo para transição de governo e porque o pedetista precisava de suporte para a administração municipal. 
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