Aliado de Casagrande assume o PROS e partido deve retirar apoio a Erick Musso

Governador Renato Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom ES

Parece que o jogo virou. O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, saiu do Republicanos e assumiu a presidência estadual do PROS. Aliado do governador Renato Casagrande (PSB), ele deixou o partido justamente para encontrar abrigo em uma sigla em que pudesse caminhar com o socialista.

Agora, pretende levar o partido para o palanque de Casagrande.

"Saí do Republicanos porque o partido está colocando publicamente uma linha contrária ao projeto liderado pelo governador Renato Casagrande", afirmou.

"Recebi uma ligação do presidente nacional do PROS, Marcos Holanda, nos convidando para assumir o partido e assumi nesta segunda-feira", complementou.

É uma comissão provisória que comanda a legenda no estado, não um diretório eleito. O PROS perdeu a deputada estadual Raquel Lessa para o PP e tem o desafio de montar chapas para eleger deputados federais e estaduais em pouquíssimo tempo, se quiser atrair novos filiados.