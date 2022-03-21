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Eleições 2022

Aliado de Casagrande assume o PROS e partido deve retirar apoio a Erick Musso

Prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, saiu do Republicanos justamente por discordar do lançamento da pré-candidatura do presidente da Assembleia

Públicado em 

21 mar 2022 às 17:31
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Governador Renato Casagrande
Governador Renato Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom ES
A coluna registrou nesta segunda-feira (21) que o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), contava com o apoio de PROS e, mais recentemente, do PSC, na disputa pelo governo do Espírito Santo.
Parece que o jogo virou. O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, saiu do Republicanos e assumiu a presidência estadual do PROS. Aliado do governador Renato Casagrande (PSB), ele deixou o partido justamente para encontrar abrigo em uma sigla em que pudesse caminhar com o socialista.
Agora, pretende levar o partido para o palanque de Casagrande.
"Saí do Republicanos porque o partido está colocando publicamente uma linha contrária ao projeto liderado pelo governador Renato Casagrande", afirmou.
"Recebi uma ligação do presidente nacional do PROS, Marcos Holanda, nos convidando para assumir o partido e assumi nesta segunda-feira", complementou.
É uma comissão provisória que comanda a legenda no estado, não um diretório eleito. O PROS perdeu a deputada estadual Raquel Lessa para o PP e tem o desafio de montar chapas para eleger deputados federais e estaduais em pouquíssimo tempo, se quiser atrair novos filiados.
Quem quiser concorrer ao pleito deste ano tem que estar filiado ao partido pelo qual vai disputar até 2 de abril. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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