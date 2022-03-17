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Pré-candidato ao governo

A encruzilhada de Guerino Zanon

Prefeito de Linhares movimentou-se para disputar o governo do ES, mas encontrou barreiras no próprio partido

Públicado em 

17 mar 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Prefeito de Linhares, Guerino Zanon
Prefeito de Linhares, Guerino Zanon Crédito: Divulgação
Ainda em setembro do ano passado, a coluna mostrou que o prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB), movimentava-se para disputar o governo do Espírito Santo. Hartunguista, ele animava outro pré-candidato, Audifax Barcelos (Rede), e contava com o incentivo do ex-governador Paulo Hartung (sem partido).
Faltava a Guerino garantir espaço no próprio partido. Em outubro, ele já estava de malas prontas para deixar o partido e estabeleceu um prazo, até o final de novembro para, se não obtivesse apoio interno à pré-candidatura, deixar a sigla. O tempo passou, o prazo foi postergado e nada resolvido.
Presidente estadual do MDB por intervenção da direção nacional, a senadora Rose de Freitas se aproxima do governador Renato Casagrande (PSB), o que emperra os planos do prefeito de Linhares. 
Ele poderia buscar abrigo em outra legenda, mas o tempo está acabando. Quem quiser disputar a eleição tem que estar filiado ao partido pelo qual vai concorrer até dois de abril, seis meses antes do pleito.
Uma alternativa seria o PSD, mas a legenda está mais próxima de Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal que cogita disputar o Palácio Anchieta e conta com as bençãos de Hartung. Assim, se a ideia for à frente, é mais uma porta que se fecha para Guerino.
"Fico triste vendo nomes com experiência de gestão sem espaço nos partidos", lamentou Audifax, que pretendia formar uma chapa com o prefeito. O próprio Audifax pode ficar pelo caminho, ainda não arregimentou os apoios necessários.

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Guerino atua de forma discreta, conversou diversas vezes com pretensos adversários, como o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), mas não engrenou.
O MDB, que viveu dias turbulentos, com brigas internas, não está pacificado. E a prioridade não é disputar o Palácio Anchieta.
"O MDB tem um projeto, que é permanecer com essa vaga importante para o Espírito Santo e para o Brasil", afirmou Rose à coluna, referindo-se à própria cadeira no Senado. Ela espera contar com o apoio do governador para se reeleger.
"Estamos fazendo de tudo para que Guerino não saia do partido", ponderou.
"O MDB não estruturou uma campanha em tempo, apesar de o Guerino ser um grande quadro político"
Rose de Freitas - Senadora e presidente do MDB-ES
"Estou consultando o partido, mas já apoiamos Casagrande em outras épocas", lembrou a senadora.
Enquanto isso, Guerino acenou com outra data. Informou, por meio da assessoria de imprensa, que decide o próprio destino até o dia 31, no limite da legislação eleitoral. Mas não parece haver muitas alternativas.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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