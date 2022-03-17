A encruzilhada de Guerino Zanon

Prefeito de Linhares, Guerino Zanon Crédito: Divulgação

Faltava a Guerino garantir espaço no próprio partido. Em outubro, ele já estava de malas prontas para deixar o partido e estabeleceu um prazo, até o final de novembro para, se não obtivesse apoio interno à pré-candidatura, deixar a sigla. O tempo passou, o prazo foi postergado e nada resolvido.

Presidente estadual do MDB por intervenção da direção nacional, a senadora Rose de Freitas se aproxima do governador Renato Casagrande (PSB), o que emperra os planos do prefeito de Linhares.

Ele poderia buscar abrigo em outra legenda, mas o tempo está acabando. Quem quiser disputar a eleição tem que estar filiado ao partido pelo qual vai concorrer até dois de abril, seis meses antes do pleito.

Uma alternativa seria o PSD, mas a legenda está mais próxima de Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal que cogita disputar o Palácio Anchieta e conta com as bençãos de Hartung. Assim, se a ideia for à frente, é mais uma porta que se fecha para Guerino.

"Fico triste vendo nomes com experiência de gestão sem espaço nos partidos", lamentou Audifax, que pretendia formar uma chapa com o prefeito. O próprio Audifax pode ficar pelo caminho, ainda não arregimentou os apoios necessários.

Guerino atua de forma discreta, conversou diversas vezes com pretensos adversários, como o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), mas não engrenou.

O MDB, que viveu dias turbulentos, com brigas internas, não está pacificado. E a prioridade não é disputar o Palácio Anchieta.

"O MDB tem um projeto, que é permanecer com essa vaga importante para o Espírito Santo e para o Brasil", afirmou Rose à coluna, referindo-se à própria cadeira no Senado. Ela espera contar com o apoio do governador para se reeleger.

"Estamos fazendo de tudo para que Guerino não saia do partido", ponderou.

"O MDB não estruturou uma campanha em tempo, apesar de o Guerino ser um grande quadro político" Rose de Freitas - Senadora e presidente do MDB-ES

"Estou consultando o partido, mas já apoiamos Casagrande em outras épocas", lembrou a senadora.