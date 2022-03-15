Lula e PSD: as arestas entre Audifax e PSOL para possível aliança

Ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Facebook/Audifax Barcelos

A Rede aprovou a formação de uma federação com o PSOL. É uma questão de sobrevivência, já que o partido de Marina Silva não alcançou a cláusula de desempenho e fica numa situação frágil no pleito de 2022.

No Espírito Santo, no entanto, o principal nome da legenda, o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos , deixa claro que não se alinha aos preceitos do possível partido aliado. Em conversa com a coluna nesta segunda-feira (14), Audifax fez questão de ressaltar que "nossa candidatura não está atrelada a projeto nacional".

O ex-prefeito é pré-candidato ao governo do Espírito Santo. A federação deve apoiar o ex-presidente Lula (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto, mas há uma brecha para que os integrantes busquem outro caminho, como parece ser o caso de Audifax. Ele não revela qual candidato conta com sua preferência.

Mas há mais arestas a serem aparadas. "A prioridade da Rede no estado é fazer aliança com o PSD, que é hartunguista. Essa não é a nossa prioridade", lembrou o presidente estadual do PSOL, Toni Cabano.

Se a federação vingar, pode ficar restrito o leque de parcerias de Audifax para fazer prosperar a candidatura ao governo do estado.

Ele trabalhava com a perspectiva de uma possível dobradinha com o prefeito de Linhares, Guerino Zanon , outro pré-candidato ao governo, que está com a vida emperrada no MDB.

O PSOL é um partido de esquerda. Já o ex-prefeito se diz de esquerda, de direita e de centro, dependendo do prisma da questão. Seria natural haver atritos aí.

"Fui prefeito com Lula (na Presidência da República), com Dilma, com Temer e com Bolsonaro. Meu foco é o Espírito Santo", ressaltou Audifax.

Nem toda federação negociada realmente sai do papel, como a entre o PT e o PSB, que não se consolidou.

A Rede aprovou. Falta o PSOL. Os diretórios estaduais do partido vão ser consultados e a coluna apurou que, se depender do Espírito Santo, a aliança não vai para frente.

Com o PSOL, Audifax ganharia tempo de propaganda de TV e mais recursos para a campanha.