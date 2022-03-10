Superintendente da PF, Eugênio Ricas admite que pode disputar o Palácio Anchieta

Eugênio Ricas, delegado e superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Após rechaçar publicamente, por diversas vezes, a ideia de ser candidato nas eleições de 2022, o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, agora admite que pode disputar o pleito. E para o cargo de governador.

Por ter ganhado visibilidade à frente da superintendência, em entrevistas e vídeos sobre prisões e operações, a possibilidade de ele concorrer era sempre especulada. Questionado pela coluna, refutava a tese.

Até esta quinta-feira (10). Ricas diz que recebeu convites de quatro partidos – não revelou quais – e que avalia se vai ou não disputar.

O motivo de ter mudado de ideia, segundo ele, é que passou a ser procurado por diversas pessoas pedindo para que entrasse na corrida eleitoral.

"Nos últimos tempos tenho sido muito procurado por muitas pessoas, empresários, políticos, lideranças religiosas, no supermercado, no Uber. Muita gente pedindo para eu ser candidato", justificou.

"O Espírito Santo, na minha visão, tem necessidade de renovação. O Espírito Santo clama por gestão que privilegie boas equipes, bons quadros", complementou.

Para quem não crê na mudança repentina de postura e sim que ele sempre planejou se candidatar, ancorado no exercício da função de superintendente da PF, o possível candidato diz que "nem cogitava" concorrer.

Ricas já foi secretário no governo Paulo Hartung e, no último pleito, o de 2018, foi incentivado por ele a disputar, mas declinou. Agora, diz que é novamente incentivado pelo ex-governador.

"Ele vem me estimulando, tentando me convencer."

Mas o martelo não está batido. O superintendente não está filiado a partido político. Tem que fazer isso até dia 2 se quiser levar a empreitada a frente. Por enquanto, conversa com a família e pesa os prós e os contras:

"Nos últimos tempos, quando comecei a cogitar isso, teve dia em que já acordei decidido a lançar meu nome e fui dormir convencido de que a política não é para mim."

Embora não tenha revelado os partidos com os quais conversa, Eugênio Ricas disse se identificar com o perfil de centro-direita e que tem um perfil parecido com o do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).