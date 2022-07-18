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Caciques do MDB

Após trazer Simone Tebet ao ES, Rose de Freitas vai a evento de apoio a Lula

De acordo com o senador Eduardo Braga (MDB-AM), lideranças emedebistas de 11 estados, incluindo a senadora do ES, decidiram apoiar o petista já no primeiro turno

Públicado em 

18 jul 2022 às 18:53
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

As senadoras Simone Tebet (MDB-MS) e Rose de Freitas (MDB) em Vitória
As senadoras Simone Tebet (MDB-MS) e Rose de Freitas (MDB) em Vitória Crédito: Letícia Gonçalves
Na sexta-feira (15), a senadora Rose de Freitas, presidente estadual do MDB, trouxe a pré-candidata à Presidência da República pelo partido, a também senadora Simone Tebet (MS), ao Espírito Santo, para um evento de pré-campanha. As duas trocaram elogios. Rose foi chamada por Tebet de "professora" e disse que deve muito à colega por ter lhe auxiliado no Senado, como ao incentivar que ela não se deixasse intimidar pelo ambiente majoritariamente masculino. A senadora do Espírito Santo foi deputada federal por seis mandatos e integrou a Assembleia Constituinte em 1988.
Rose, por sua vez, minimizou o desempenho tímido de Tebet nas pesquisas de intenção de voto: "Muita gente diz que a Simone não tem chance. Mas ela diz: 'presta atenção, represento mais da metade da população brasileira (por ser mulher) (...) Poderia todo mundo dizer 'é aqui ou ali' (Lula ou Bolsonaro), mas ela está dizendo: 'opa, pode ser aqui'".
Já nesta segunda-feira (18), Rose de Freitas marcou presença em um encontro em que caciques do MDB em diversos estados declararam apoio ao ex-presidente Lula (PT), desde o primeiro turno, na disputa pelo Palácio do Planalto.
Defecções no MDB, principalmente no Nordeste, já vinham ocorrendo. Desta vez, integrantes do partido em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro e Pará foram à sede da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, em São Paulo, e lá encontraram o próprio Lula e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.
"Estive com o @LulaOficial e mais lideranças do MDB de 11 estados para APOIAR e CAMINHAR junto de sua candidatura e de @geraldoalckmin nestas eleições, já no primeiro turno", escreveu o senador Eduardo Braga (MDB-AM) no Twitter. Ele postou uma foto em que Rose aparece na reunião.
Representantes do MDB do Rio Grande do Norte não estiveram presentes, mas já endossaram a pré-candidatura de Lula.
O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), chegou a dizer ao Uol que o grupo vai defender o apoio ao petista na convenção do MDB, marcada para o dia 27. Querem que o partido tire Tebet da corrida presidencial.
O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, no entanto, minimizou a importância do encontro desta segunda-feira e garantiu que, na convenção, Simone Tebet vai ser referendada como candidata.

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"Conversei há pouco com alguns dirigentes do MDB que supostamente estariam com outro candidato a presidente. Eles me garantiram que vão apoiar @simonetebetbr na convenção que vai homologá-la candidata. Decidimos por maioria, respeitando as minorias. Teremos apoios nos 27 estados", escreveu o líder partidário, também no Twitter.
NO ES E AO LADO DE ROSE, TEBET MINIMIZOU APOIO A LULA NO MDB
Em entrevista coletiva na sexta-feira, em Vitória, Simone Tebet foi questionada pela coluna sobre o apoio de integrantes do MDB a Lula. Rose estava bem ao lado dela.
A senadora do Mato Grosso do Sul minimizou os efeitos da ofensiva de Lula sobre os correligionários e até disse não ver problema em alguns deles subirem no palanque do petista:
"Não podemos esquecer que o MDB é o maior partido do Brasil e ele tem suas dificuldades e suas características regionais (...) As pessoas que estarão com o presidente Lula estiveram com ele desde sempre, foram ministros de estado dele. Não é possível dizer 'ah, mudou de lado'. Não, eles sempre estiveram daquele lado".
Ela acredita que vai ter o nome aprovado na convenção do dia 27.
A coluna tentou contato com Rose de Freitas, nesta segunda, e ainda não obteve retorno.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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