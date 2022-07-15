MDB de Rose está com Casagrande e senadora não quer "apoio pela metade"

Ex-prefeito de Cachoeiro Roberto Valadão, senadora Rose de Freitas e senadora Simone Tebet durante evento em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Rose não quis fazer um anúncio que cabe ao socialista, disse apenas que vai ficar "muito feliz" quando o governador se dispuser a falar disso em público. Mas Tebet, durante evento de pré-campanha em Vitória, foi mais direta:

"O apoio dele à senadora Rose de Freitas já está selado. Quem quer apoio tem que estar disposto a dar apoio. Ele, ao ter o apoio do MDB de Rose de Freitas, automaticamente, vai apoiá-la porque política é uma estrada de duas vias (...) É óbvio que dará apoio à nossa senadora Rose de Freitas".

Casagrande já disse ao PT, em recente reunião, que a vaga de candidato Senado não deve caber ao partido porque Rose é a escolhida a ser endossada por ele.

"Sou contra. Você tem um time, você torce por ele, tem um lado na política. Meu lado não é meio Casagrande. Porque tem Audifax candidato, tem Guerino ... Poderia então falar que onde o Guerino estiver e o pessoal me apoiar eu estou com Guerino. Não. Eu estou com Casagrande pela reeleição porque acho que o estado do Espírito Santo precisa disso. Se eu não sou meio Casagrande, ele não será meia Rose, não é?".

A senadora de 73 anos, veterana na política, foi quem trouxe a colega de Congresso Nacional ao Espírito Santo.

O evento não foi muito concorrido, em número de participantes. Tebet apareceu com 1% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha. Mas reuniu lideranças políticas do estado, como o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) e os presidentes estaduais do PSDB, Vandinho Leite, e do Cidadania, Fabrício Gandini.

Os dois partidos estão juntos, nacionalmente, com o MDB em prol de Tebet. Rose serve como palanque para a presidenciável no Espírito Santo e essa aliança deve empurrar ainda mais os tucanos e o Cidadania para o palanque de Casagrande.

Vandinho e Gandini não incensaram o governador, mas Rose, sentada à mesa bem perto deles, bradou, ao final do discurso: "Casagrande governador".

Havia poucos representantes do PSB lá, no cerimonial Oásis. Um deles era o ex-prefeito de Muqui Frei Paulão, que foi cumprimentado por Rose e chamado a integrar a mesa.

PSDB e Cidadania mostraram-se empolgadíssimos com a pré-candidatura à reeleição da senadora. Ricardo Ferraço declarou publicamente apoio a ela.

Gandini disse que Rose é sua "senadora do coração" e Vandinho deixou claro que, para ele, "é Rose senadora e Simone presidente".

O Cidadania é aliado do governador a tempos. O próprio Gandini, hoje deputado estadual, foi vice na chapa de Casagrande em 2014, quando perderam para Paulo Hartung (então filiado ao MDB) e César Colnago (que estava no PSDB).

Considerando que este apoia a reeleição de Rose , o pleito só pode ser o de candidato a vice, o que já era especulado desde quando o ex-senador estava no União Brasil.

Em entrevista para a reportagem de A Gazeta nesta sexta, o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, listou MDB, PSDB e Cidadania entre os partidos aliados aos socialistas no estado. Mas tervigersou quando questionado sobre o apoio à reeleição de Rose de Freitas.

Governador Renato Casagrande e senadora Simone Tebet (MDB-MS) no Palácio Anchieta Crédito: Patrícia Cruz/Divulgação

OUTROS ALIADOS

No palanque de Casagrande, há outros postulantes ao Senado: o ex-secretário de Segurança Pública coronel Alexandre Ramalho e o deputado federal Da Vitória (PP).

O PT, que recentemente se juntou ao grupo, pleiteou vaga de candidato a vice ou ao Senado, mas já sabe que é improvável que alcance esses espaços. A candidata de Casagrande ao Senado já está posta.

Por falar em PT, Casagrande já declarou que vai votar e fazer campanha apenas para o ex-presidente Lula em relação à corrida pela Presidência da República, mas não vê como inimigos outros presidenciáveis que integram partidos parceiros, como o MDB de Tebet.

Nesta sexta, o governador se encontrou com a senadora do Mato Grosso do Sul no Palácio Anchieta, institucionalmente. Rose reafirmou, como já havia dito à coluna, que não tem reservas quanto à inclusão do PT na coligação de Casagrande, considera salutar e democrática a ampla aliança que o governador está formando.