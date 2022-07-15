Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

MDB de Rose está com Casagrande e senadora não quer "apoio pela metade"

Pré-candidata à Presidência da República pelo partido, a senadora Simone Tebet afirmou, nesta sexta-feira (15), que a aliança com o governador já está selada

Públicado em 

15 jul 2022 às 14:13
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ex-prefeito de Cachoeiro Roberto Valadão, senadora Rose de Freitas e senadora Simone Tebet durante evento em Vitória
Ex-prefeito de Cachoeiro Roberto Valadão, senadora Rose de Freitas e senadora Simone Tebet durante evento em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Coube à pré-candidata do MDB  à Presidência da República, senadora Simone Tebet (MS), tornar público o que a coluna registrou nesta sexta-feira (15) mesmo que tinha tudo para se consolidar: o partido apoia a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB), que ainda não declarou publicamente que endossa o nome da senadora emedebista Rose de Freitas também à reeleição.
Rose não quis fazer um anúncio que cabe ao socialista, disse apenas que vai ficar "muito feliz" quando o governador se dispuser a falar disso em público. Mas Tebet, durante evento de pré-campanha em Vitória, foi mais direta:
"O apoio dele à senadora Rose de Freitas já está selado. Quem quer apoio tem que estar disposto a dar apoio. Ele, ao ter o apoio do MDB de Rose de Freitas, automaticamente, vai apoiá-la porque política é uma estrada de duas vias (...) É óbvio que dará apoio à nossa senadora Rose de Freitas". 
Casagrande já disse ao PT, em recente reunião, que a vaga de candidato Senado não deve caber ao partido porque Rose é a escolhida a ser endossada por ele. 
O governador também não é entusiasta de "candidaturas avulsas", em que partidos aliados lançariam outros candidatos ao Senado, ainda que sozinhos, sem coligação. Rose já disse à coluna que não apoia tal estratégia e, nesta sexta, foi ainda mais enfática:
"Sou contra. Você tem um time, você torce por ele, tem um lado na política. Meu lado não é meio Casagrande. Porque tem Audifax candidato, tem Guerino ... Poderia então falar que onde o Guerino estiver e o pessoal me apoiar eu estou com Guerino. Não. Eu estou com Casagrande pela reeleição porque acho que o estado do Espírito Santo precisa disso. Se eu não sou meio Casagrande, ele não será meia Rose, não é?".
A senadora de 73 anos, veterana na política, foi quem trouxe a colega de Congresso Nacional ao Espírito Santo. 
O evento não foi muito concorrido, em número de participantes. Tebet apareceu com 1% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha. Mas reuniu lideranças políticas do estado, como o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) e os presidentes estaduais do PSDB, Vandinho Leite, e do Cidadania, Fabrício Gandini.
Os dois partidos estão juntos, nacionalmente, com o MDB em prol de Tebet. Rose serve como palanque para a presidenciável no Espírito Santo e essa aliança deve empurrar ainda mais os tucanos e o Cidadania para o palanque de Casagrande.
Vandinho e Gandini não incensaram o governador, mas Rose, sentada à mesa bem perto deles, bradou, ao final do discurso: "Casagrande governador".
Havia poucos representantes do PSB lá, no cerimonial Oásis. Um deles era o ex-prefeito de Muqui Frei Paulão, que foi cumprimentado por Rose e chamado a integrar a mesa.

Veja Também

Ricardo Ferraço apoia reeleição de Rose no Senado, mas pode ser  candidato a vice

No ES, Simone Tebet diz que não vê problema em alguns emedebistas apoiarem Lula

PSDB e Cidadania mostraram-se empolgadíssimos com a pré-candidatura à reeleição da senadora. Ricardo Ferraço declarou publicamente apoio a ela. 
Gandini disse que Rose é sua "senadora do coração" e Vandinho deixou claro que, para ele, "é Rose senadora e Simone presidente".
O Cidadania é aliado do governador a tempos. O próprio Gandini, hoje deputado estadual, foi vice na chapa de Casagrande em 2014, quando perderam para Paulo Hartung (então filiado ao MDB) e César Colnago (que estava no PSDB).
Já os tucanos dão sinais dúbios. Vandinho, também deputado, aproximou-se do Palácio Anchieta nos últimos tempos. PSDB e Cidadania divulgaram um documento reforçando que vai apoiar ao governo quem der à federação espaço para disputar um cargo majoritário. O principal nome é o de Ricardo.
Considerando que este apoia a reeleição de Rose, o pleito só pode ser o de candidato a vice, o que já era especulado desde quando o ex-senador estava no União Brasil. 
Em entrevista para a reportagem de A Gazeta nesta sexta, o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, listou MDB, PSDB e Cidadania entre os partidos aliados aos socialistas no estado. Mas tervigersou quando questionado sobre o apoio à reeleição de Rose de Freitas.
Governador Renato Casagrande e senadora Simone Tebet (MDB-MS) no Palácio Anchieta
Governador Renato Casagrande e senadora Simone Tebet (MDB-MS) no Palácio Anchieta Crédito: Patrícia Cruz/Divulgação
OUTROS ALIADOS
No palanque de Casagrande, há outros postulantes ao Senado: o ex-secretário de Segurança Pública coronel Alexandre Ramalho e o deputado federal Da Vitória (PP).
O PT, que recentemente se juntou ao grupo, pleiteou vaga de candidato a vice ou ao Senado, mas já sabe que é improvável que alcance esses espaços. A candidata de Casagrande ao Senado já está posta.
Por falar em PT, Casagrande já declarou que vai votar e fazer campanha apenas para o ex-presidente Lula em relação à corrida pela Presidência da República, mas não vê como inimigos outros presidenciáveis que integram partidos parceiros, como o MDB de Tebet.
Nesta sexta, o governador se encontrou com a senadora do Mato Grosso do Sul no Palácio Anchieta, institucionalmente. Rose reafirmou, como já havia dito à coluna, que não tem reservas quanto à inclusão do PT na coligação de Casagrande, considera salutar e democrática a ampla aliança que o governador está formando.
Ao destacar isso, em entrevista coletiva nesta sexta, ao lado estava Tebet, balançando a cabeça em sinal de aprovação. 

LEIA MAIS

Pros desmente Audifax e diz apoiar Casagrande no ES

Fora da disputa pelo governo do ES, para onde vai Contarato?

Prisão de ex-secretário vem em má hora para Casagrande

Por que Casagrande demorou tanto para dizer que vai disputar a reeleição

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

PSB Renato Casagrande Rose de Freitas MDB Simone Tebet Eleições 2022 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados