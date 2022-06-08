Senado: Casagrande quer apenas um aliado na disputa

O governador Renato Casagrande (PSB) somente vai dizer se vai disputar ou não a reeleição – ele vai – no início de julho. Mas as movimentações eleitorais começaram muito antes. Continua, por exemplo, a disputa entre quem vai ser o candidato, ou candidata, ao Senado com as bênçãos do socialista.
Ao menos três nomes estão no páreo: a senadora Rose de Freitas (MDB), o deputado federal Da Vitória (PP) e o ex-secretário estadual de Segurança Pública coronel Alexandre Ramalho (Podemos).
E, se o PSDB formalizar o apoio a Casagrande, pode surgir mais um competidor.
Seria possível que mais de um aliado do governador apareça nas urnas em outubro? "Não sei nem se a legislação permite isso", respondeu o socialista à coluna.
Permite, mas depende. De acordo com o advogado eleitoralista Marcelo Nunes, os partidos coligados para eleger um governador têm duas saídas: repetir a coligação em torno de um candidato ao Senado ou lançar candidatos avulsos a esse cargo.
Se a segunda opção for a escolhida, poderiam ser lançados Rose, Da Vitória e Ramalho ao mesmo tempo. E os partidos deles poderiam estar coligados com Casagrande. Mas nas candidaturas ao Senado estariam sozinhos.
Isso impacta o tempo de TV. Se o Podemos lançasse Ramalho sozinho, por exemplo, não teria muito espaço para divulgar o nome dele no rádio e na televisão, além da menor capilaridade na hora de pedir votos nas ruas.
"Não acho isso adequado. O movimento nosso deve ter uma candidatura ao governo e uma candidatura ao Senado, é o mais correto", avaliou Casagrande.
Ou seja, não deve haver a candidatura de um e outro ao Senado, mas de um ou outro.
Rose, entre os três aqui citados, foi a que mais pontuou na pesquisa Ipec divulgada no início de maio, com 15% das intenções de voto, tecnicamente empatada, no limite da margem de erro, em primeiro lugar com o ex-senador Magno Malta (PL) e o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos).
Da Vitória alcançou 8% e Ramalho, 6%.
"Não tem uma tendência (sobre quem o governador deve apoiar). A Rose tem me acompanhado nos meus eventos, é uma parceira nossa, importante no governo; Ramalho foi nosso secretário e Josias Da Vitória também colocou a possibilidade do debate", resumiu Casagrande, sem querer desagradar os aliados.
PSDB
Como já mencionado, o PSDB pode se juntar à ampla aliança que o governador pretende consolidar para disputar a reeleição. Os tucanos estão federados com o Cidadania, parceiro de longa data do governador.
Casagrande avaliou que Ricardo e outro tucano, o ex-presidente da Findes Léo de Castro, são competitivos. "São bons nomes para compor chapa majoritária, até como candidatos ao governo e como candidatos a vice e ao Senado", afirmou o governador à coluna.
PT
Se conseguir atrair o PT para aliança, o governador também terá que lidar com as pretensões dos petistas, que têm postulantes ao Senado. Atualmente, a disputa interna está entre o ex-reitor da Ufes Reinaldo Centoducatte e a ex-secretária de Educação de Cariacica Célia Tavares.
E ainda há o palestrante e escritor Nelson Júnior, do Avante, outro partido que está na base de Casagrande e quer disputar o Senado.
Se do lado casagrandista há indefinição e, por enquanto, divisão quanto à corrida ao Senado, do lado de lá, na oposição, também não há união.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.