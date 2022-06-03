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Eleições 2022

Guerino Zanon: do bigode a outras marcas na disputa pelo governo do ES

Em entrevista à coluna, ex-prefeito de Linhares mostrou as armas que pretende usar na campanha

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 02:10

Públicado em 

03 jun 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon
Ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon Crédito: Facebook/Guerino Zanon
O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) colocou o bloco na rua e acelerou a pré-campanha para o governo do estado. Em entrevista para a coluna na manhã desta quinta-feira (2), a primeira como pré-candidato, ele deixou transparecer as armas que pretende usar para chegar ao Palácio Anchieta e a marca da campanha, além do indefectível bigode.
Criticar o governo Renato Casagrande (PSB) é a estratégia óbvia de um candidato de oposição. Mas Guerino não apenas imprimiu críticas pontuais como fez questão de ressaltar que o governo "é socialista". O partido de Casagrande tem socialista no nome.
E ainda mencionou "o comunista Nésio" para se referir ao secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, que é filiado ao PCdoB.
Ou seja, além de apontar o que considera falhas do governo, Guerino quer se mostrar como o opositor dos "socialistas" ou "comunistas", entoando um mantra bolsonarista que apela ao medo da "ameaça comunista" para angariar adeptos.
O quanto o PSB ou outras siglas são socialistas ou comunistas e o que significa isso são apenas detalhes.
Guerino se apresentou como conservador, descartou votar no ex-presidente Lula (PT) para a Presidência da República e elogiou o presidente Jair Bolsonaro (PL).
O ex-prefeito aposta, assim, no conservadorismo do eleitor do Espírito Santo. A jogada pode ser arriscada porque do lado bolsonarista há um pré-candidato mais evidente, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL).
Manato apareceu com 11% das intenções de voto em pesquisa Ipec divulgada em maio. Guerino, com 5%.
Além disso, a pesquisa mostrou Lula à frente na preferência do eleitorado capixaba. O petista teve 45% e Bolsonaro, 32%.
Outro petista e também pré-candidato ao governo do estado, o senador Fabiano Contarato recebeu 11% das menções, empatado com Manato.
Mas Guerino não quer apenas falar do governo Casagrande. Ele ressaltou, por várias vezes, a gestão que fez em Linhares. Eleito prefeito cinco vezes, é de se supor que a administração dele foi bem avaliada pelos moradores da cidade.
Para contrapor o fato de ser mais conhecido na região Norte do que na Grande Vitória, o ex-prefeito avaliou que "o case de sucesso" de Linhares vai abrir as portas para ele na região metropolitana.
Outro ponto que chama a atenção na entrevista é a defesa enfática do governo Paulo Hartung (sem partido). Guerino é aliado do ex-governador, mas diz que não foi incentivado por ele a disputar.
No PSD, além do ex-prefeito de Linhares, estão outros aliados históricos de Hartung, como o ex-secretário da Casa Civil José Carlos da Fonseca Júnior e o ex-vice-governador César Colnago.
Por falar em Colnago, inicialmente o ex-tucano cogitou disputar o governo, concorrendo internamente com Guerino no PSD. Depois, desistiu e afirmou que deve disputar o Senado.
Guerino, por sua vez, pontuou que as vagas de vice e de candidato ao Senado na chapa vão ficar em aberto, para que esses espaços sejam oferecidos a outros partidos. 
A bem da verdade, quando Colnago disse à coluna, em primeira mão, no dia 9 de maio, que iria "potencialmente" disputar o Senado, ele frisou que tinha até julho para viabilizar a empreitada.
O caminho pode ser interrompido antes. Colnago reafirmou à coluna, nesta quinta à tarde, que é pré-candidato ao Senado e que, até onde ele mesmo sabia, ainda presidia a legenda no estado. Àquela altura, no entanto, o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já informava que o presidente passou a ser Neivaldo Bragato, outro aliado de Hartung.

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Voltando ao governo Casagrande, o ex-prefeito de Linhares diz que a gestão é mal avaliada, o que apontam pesquisas às quais ele teve acesso e conversas com as pessoas nas ruas.
A pesquisa Ipec mostrou, no entanto, que o governo é avaliado como bom ou ótimo por 47% dos eleitores.
As críticas à gestão, não apenas partindo de Guerino, devem se acirrar durante a campanha e esse percentual pode cair.
Mas Casagrande, hoje, leva vantagem. Ele apareceu com 42% das intenções estimuladas de voto no Ipec. Tem a máquina na mão e a visibilidade que o cargo proporciona.
Guerino, por outro lado, não perde nada ao concorrer ao Palácio. Em Linhares já atingiu, cinco vezes, o cargo mais alto do Executivo municipal. Deixou na cadeira um aliado, Bruno Marianelli (Republicanos), que era vice-prefeito.
Foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa.
Já até gravou peça de propaganda subindo as escadas do Palácio Anchieta. Afinal, para onde mais poderia tentar ir?

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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